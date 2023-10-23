"غازتك" تكشف عن 4 أنظمة جديدة لتحويل السيارات بالغاز الطبيعى

أعلن المهندس عبدالفتاح فرحات، رئيس شركة «غازتك»، عن 4 أنظمة جديدة تسهل على المواطنين تحويل سياراتهم بالغاز الطبيعي.

وأوضح "فرحات"، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامجها "في المساء مع قصواء"، المُذاع على قناة "CBC"، أن هذه الأنظمة تشمل: دفع القسط على عامين بدون فوائد أو مصروفات إدارية، دفع القسط على عام ونصف بدون فوائد مع معافاة من المصروفات الإدارية، دفع القسط على عام والحصول على بونات غاز بقيمة 2000 جنيه، ودفع كاش والحصول على بونات غاز بقيمة 3400 جنيه.

وأكد "فرحات"، أن تحويل السيارات بالغاز الطبيعي يخدم المصلحة القومية ويوفر للمستهلك مبالغ كبيرة مقارنة بالوقود التقليدي، مشيرًا إلى أن عدد السيارات التي تعمل بالغاز في مصر يتزايد باستمرار ويبلغ حاليًا 400 ألف سيارة، وأن شركته تحول 60 ألف سيارة سنويًا.