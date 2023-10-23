الإثنين 23 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"غازتك" تكشف عن 4 أنظمة جديدة لتحويل السيارات بالغاز الطبيعى

المهندس عبدالفتاح
المهندس عبدالفتاح فرحات

أعلن المهندس عبدالفتاح فرحات، رئيس شركة «غازتك»، عن 4 أنظمة جديدة تسهل على المواطنين تحويل سياراتهم بالغاز الطبيعي.

وأوضح "فرحات"، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامجها "في المساء مع قصواء"، المُذاع على قناة "CBC"، أن هذه الأنظمة تشمل: دفع القسط على عامين بدون فوائد أو مصروفات إدارية، دفع القسط على عام ونصف بدون فوائد مع معافاة من المصروفات الإدارية، دفع القسط على عام والحصول على بونات غاز بقيمة 2000 جنيه، ودفع كاش والحصول على بونات غاز بقيمة 3400 جنيه.

وأكد "فرحات"، أن تحويل السيارات بالغاز الطبيعي يخدم المصلحة القومية ويوفر للمستهلك مبالغ كبيرة مقارنة بالوقود التقليدي، مشيرًا إلى أن عدد السيارات التي تعمل بالغاز في مصر يتزايد باستمرار ويبلغ حاليًا 400 ألف سيارة، وأن شركته تحول 60 ألف سيارة سنويًا.

المهندس عبدالفتاح فرحات غازتك الغاز الطبيعي في المساء مع قصواء الإعلامية قصواء الخلالى تحويل السيارات بالغاز الطبيعي

الأكثر قراءة

عاجل.. الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

بعد خناقة أفيخاى أدرعى.. أنغام تتلقى تهديدًا: "مصر ستظل كابوسًا لن تستيقظوا منه"

اعتذار إسرائيل وضمانات القاهرة.. ما وراء قذيفة "كرم أبوسالم" الطائشة

وزير الإعلام الفلسطينى السابق: هذه آخر أيام نتنياهو فى الحكومة الإسرائيلية

المتحدث العسكرى: إصابة برج مراقبة على الحدود بشظايا قذيفة بالخطأ.. والجانب الإسرائيلى يبدى أسفه

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال الإسرائيلى يعرب عن أسفه لقصفه موقعًا مصريًا بالخطأ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات