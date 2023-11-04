السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لماذا تستهدف قوات الاحتلال المستشفيات في فلسطين؟

غزة
غزة

تستهدف قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ ما يقرب من 29 يومًا، ومنذ بداية الحرب في قطاع غزة ، المستشفيات والأنظمة الصحية على وجه الخصوص، رغم أن ذلك يندرج تحت بند جرائم الحرب، ويخالف كل الأعراف، والقواعد الدولية، ويبدو واضحًا لمن يتابع الأزمة منذ بداياتها أن قوات الاحتلال تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وقتل أكبر عدد ممكن من الشعب الفلسطيني الأعزل.

الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مبنى أمام مدخل طوارئ مستشفى القدس بغزة

واستهدف طيران الاحتلال أمس موكب إسعاف خرج من مجمع "الشفاء" لنقل مُصابين وجرحى إلى معبر "رفح"، كما استهدف قصف إسرائيلي آخر قافلة من السيارات المدنية كانت على الطريق الساحلي من شمال القطاع إلى جنوبه، والذي أعلنته قوات الاحتلال مكانًا آمنا، إلا أنه لم يسلم هو الآخر من القصف الإسرائيلي.

مستشفى الشفاء

قامت أمس قوات الاحتلال الاسرائيلي بقصف مدخل مستشفى الشفاء، مما أسفر عن استشهاد و إصابة عدد من المدنيين كانوا في طريقهم لتلقي العلاج في المستشفيات ، ونشر عدد من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي الفلسطينين ، مشاهد دامية أبرزت آثار القصف أمام المستشفى .

مستشفى القدس

واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم السبت قصفها لمحيط مستشفى القدس، وقد سبق وأن وجهت قوات الاحتلال ضربات لأهداف مجاورة للمستشفى ، وقامت اليوم أيضًا بقصف أهداف بجوارها بما يهدد المرضى واللاجئين داخل المستشفى.

المستشفى المعمداني

 كانت من أوائل المستشفيات وأهداف المنظومة الصحية التي قام الاحتلال بقصفها وراح ضحيتها ما يزيد على 500 شهيدًا من المرضى و النازحين.

مستشفيات غزة

وتعلن وزارة الصحة الفلسطينية ، يومًا بعد يوم، تراجع عدد المستشفيات الداخلة ضمن المنظومة ، بسبب انقطاع المياه والكهرباء ،وعدم توافر الموارد والقصف المستمر ، كما أن هناك صعوبة في إيصال الشحنات الطبية إلى المستشفيات التي تقع في المناطق الشمالية.

المستشفيات قوات الاحتلال فلسطين قطاع غزة مستشفى الشفاء

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