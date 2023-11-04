التحالف الوطني يجهز 10 فتيات مقبلات على الزواج بمحافظة الأقصر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصباح العربي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، تجهيز 10 من الفتيات المقبلات علي الزواج من المستحقات، بواقع20جهاز مقدمة كهدية من مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وتم تجهيز كل عروسة بثلاجة وغسالة من منتجات العربي، وذلك ضمن سلسلة الفعاليات الخاصة باحتفالات العيد القومي لمحافظة الأقصر الذي يوافق يوم 4 نوفمبر من كل عام وهي ذكرى اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون بالبر الغربي.

وقدم محافظ الأقصر، خلال الفعالية التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن متمنيا لهن حياة زوجية سعيدة وأعرب عن سعادته البالغة بوجوده معهن، مؤكدًا على أن الدولة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعلي راسها مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وأبنائها المخلصين لن يدخروا جهدا في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم الخدمة المجتمعية للأسر الاكثر احتياجا

وأكد المستشار مصطفى ألهم، على أن هذا الحدث يمثل جزء من احتفالات المحافظة بعيدها القومي كونه يدخل البهجة والسرور على الفتيات المقبلات على الزواج، مشيدًا بدور منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها مؤسسة العربي للتنمية المجتمعية في تقديم تقديم الخدمة المجتمعية للأسر الأكثر احتياجا.