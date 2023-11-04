السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين

محافظة الغربية خلال
محافظة الغربية خلال لقائه مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

استكمل طارق رحمي محافظ الغربية، لقاءاته الأسبوعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة وذلك لتلقي طلبات المواطنين واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها، وخلال اللقاء الأسبوعي ناقش المحافظ مع النواب كافة المشاكل والطلبات المطروحة واحتياجات المواطنين بكافة القطاعات بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ الغربية خلال اللقاء، أن هناك تواصل مستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية فتح قنوات التواصل الجماهيري، المختلفة سواء من خلال الجولات الميدانية في المدن والقرى ولمتابعة المشروعات، أو بعقد اللقاءات مع المواطنين، أو بواسطة وسائل التواصل المختلفة لنقل مطالب أهالي المحافظة بكافة ربوعها، ووضع الحلول السريعة والفورية لها بالتكاتف والتلاحم بين الجانبين التنفيذي والبرلماني.

وأشار رحمي خلال اللقاء أن العلاقة بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة متواصلة بشكل دائم ومثمر لتنمية وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، مشيرا إلى حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم لأي أفكار أو موضوعات تهم المواطن وتحقق مستوى الرضا والتنمية بالمحافظة.

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