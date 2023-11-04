السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برونو يمنح مانشستر يونايتد فوزًا قاتلًا على فولهام فى البريميرليج

هدف برونو في فولهام
هدف برونو في فولهام

حقق مانشستر يونايتد فوزًا قاتلًا على نظيره فولهام، بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين عصر اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الـ11 من  الدوري الإنجليزي.


الفوز رفع رصيد اليونايتد إلى المركز السادس بجدول ترتيب البريميرليج، بـ18 نقطة، بينما وقع فولهام في المركز الـ14 بـ12 نقطة.

 

هدف الفوز سجله البرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقة 90 والأخيرة، بعدما سدد كرة من خارج منطقة الجزاء سكنت على يسار لينو، حارس فولهام؛ لتمنح فريقه فوزا قاتلا.


وكان حكم اللقاء ألغى هدفًا مبكرًا لصالح الشياطين بالدقيقة 8، سجله سكوت ماكتومناي بعد العودة لتقنية "الفار"، والتي أثبتت وجود تسلل على هاري ماجواير مدافع الفريق.

 

وكان اليونايتد خسر الجولة الماضية من مانشستر سيتي بثلاثية، ثم بعدها بأيام ودع كأس الرابطة على يد نيوكاسل يونايتد بنفس النتيجة.

 

تشكيل اليونايتد.. استبعاد راشفورد وجارناتشو أساسيًا أمام فولهام

 

واستبعد ماركوس راشفورد، مهاجم الفريق من قائمة لقاء اليوم للإصابة، كما يجلس الثلاثى رفائيل فاران، سفيان أمرابط وماسون ماونت على دكة البدلاء.

 

وقاد هجوم اليونايتد في لقاء اليوم الأرجنتيني جارناتشو ويجاوره هويلاند وأنتوني، بينما يعود وان بيساكا أساسيًا بعد فترة غياب للإصابة.


حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: بيساكا، ماجواير، إيفانز، دالوت.

خط الوسط: إريكسن، ماكتومناي، فيرنانديز.

خط الهجوم: جارناتشو، هويلاند، أنتوني.

 

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تشكيل اليونايتد.. استبعاد راشفورد وجارناتشو أساسيًا أمام فولهام

مواعيد مباريات اليوم السبت 4-11-2023 والقنوات الناقلة

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