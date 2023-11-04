السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل اليونايتد.. استبعاد راشفورد وجارناتشو أساسيًا أمام فولهام

اليونايتد
اليونايتد

أعلن الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فولهام عصر اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي.

واستبعد ماركوس راشفورد مهاجم الفريق من قائمة لقاء اليوم للإصابة كما يجلس  الثلاثى رفائيل فاران، سفيان أمرابط وماسون ماونت على دكة البدلاء.

ويقود هجوم اليونايتد في لقاء اليوم الأرجنتيني جارناتشو ويجاوره هويلاند وأنتوني، بينما يعود وان بيساكا أساسيًا بعد فترة غياب للإصابة.

تشكيل اليونايتد.. استبعاد راشفورد وجارناتشو أساسيًا أمام فولهام

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: بيساكا، ماجواير، إيفانز، دالوت

خط الوسط: إريكسن، ماكتومناي، فيرنانديز

خط الهجوم: جارناتشو، هويلاند، أنتوني

 

ويحل فريق فولهام فى المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مثلها وخسارة 4 وتسجيل 9 أهداف وتلقي 16.

فيما يحل فريق مانشستر يونايتد في المركز الـ8 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات وخسارة مثلهم وتسجيل 11 هدفًا وتلقي 16.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد لا ينوي إقالة مديره الفني الهولندي تين هاج، وذلك على الرغم من تراجع نتائج الفريق مع بداية الموسم الحالي.

تشكيل اليونايتد اليونايتد راشفورد جارناتشو فولهام الدورى الانجليزى

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