"التنسيق الحضارى" يكشف آخر تطورات مشروع إحياء حديقة الأزبكية

يواصل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، تطوير مشروع حديقة الأزبكية، والتي يأتي تطويرها ضمن مشروع القاهرة الخديوية، بهدف إحياء طابعها التاريخي، وإعادة صياغتها من حيث التخطيط والمساحات، فضلًا عن إحياء النافورة المتواجدة بها، وكذلك تطوير الجبلاية الخاصة بالحديقة.

ويضم مشروع تطوير حديقة الأزبكية كلًا من "البحيرة - النافورة الأثرية - المسرح الروماني - البرجولة - الكافتيريا - المطعم - الأسوار وغيرها"؛ لتصبح منطقة ثقافية ترفيهية متكاملة.

وأوضح التنسيق الحضاري، أنه يجرى حاليًا تنفيذ أعمال تنسيق الموقع والزراعات بعد أن تم الانتهاء من جميع المنشآت الخاصة بالحديقة والمرافق الرئيسية بها، مشيرًا إلى أنه سيتم تصميم منطقة أكشاك الكتب الجديدة على حدود الحديقة، والتي تم تصميمها من خلال مسابقة معمارية بين طلاب الجامعات المصرية، طرحتها وزارة الإسكان من خلال الجهاز، ومشاركة الفائزين في تطوير الحديقة.

وكان قد تفقد اللواء أركان حرب مهندس حسن عبدالشافي، مستشار رئاسة الجمهورية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، مشروع تطوير حديقة الأزبكية، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التطوير على أرض الواقع، ووضع الحلول المناسبة للتغلب على معوقات التنفيذ؛ في إطار متابعة مشروعات تطوير القاهرة الخديوية.

الدليل الإرشادي للحدائق التراثية

وكان جهاز التنسيق الحضاري قد أعد دليلًا إرشاديًا للحدائق ذات الطابع المعماري المتميز، كما وضع أسس ومعايير التنسيق الحضاري للحفاظ والارتقاء وإدارة الحدائق على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، حيث تم اعتماد الدليل من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

قسم الدليل الإرشادي أهم الحدائق ذات الطابع المعماري إلى: حدائق نباتية، حدائق ملحقة بقصور أو جامعات أو متاحف، حدائق متخصصة "الأسماك/ الحيوان"، حدائق مستقلة، بالإضافة إلى الحدائق ذات الطابع المعمارى المتميز فى مصر بوجود نباتات نادرة مثل هوع خف الجمل الموجود بحدائق القناطر الخيرية، ونباتات معمرة مثل المتواجدة بحديقة الأرومان، والنباتات النادرة مثل التي في حديقة الزهرية، أو وجود تشكيلات وتكوينات معمارية متميزة "كهوف، جبلايات، نبابات" مثل الجبلاية بحديقة الأسماك، وحدائق مرتبطة بالتاريخ القومي مثل حديقة الأزبكية، وحدائق مستخدمة كمزار سياحي مثل حديقة المنتزه بالإسكندرية.

مشروع إحياء الحدائق التراثية

يعد أحد المشروعات القومية التي يتبناها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، من خلال العمل على إعادة الحدائق التراثية إلى طبيعتها التى كانت عليها في الماضي، وتم الاتفاق مع الجهات المعنية على تطوير حدائق "الحيوان"، و"الأورمان" بمحافظة الجيزة، و"الأزبكية" و"الأندلس" بالقاهرة، وكذلك "الشلالات وأنطونيادس" بالإسكندرية، والقناطر الخيرية بالقليوبية، و"النباتات" بأسوان، إلى جانب "فريال" في بورسعيد، ثم حدائق الإسماعيلية.