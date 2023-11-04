السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أبرزها التدريب على شكل الامتحان.. ماهي فوائد المنصات التعليمية المجانية للتربية والتعليم؟

رضا حجازي
رضا حجازي

تعتبر المنصات التعليمية المجانية من أهم وأبرز ما تفعله وزارة التربية والتعليم في هذه الأيام لأنها بديل قوي للدروس الخصوصية وتخفف من العبيء على أولياء الأمور.

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يقول الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي في تصريح خاص لـ"الدستور" إن المنصات التعليمية المجانية تؤدي دورًا مهمًا في تيسير استيعاب الطلاب للمعلومات وتتميز هذه المنصات بعدة مميزات منها:
 

1- متاحة لجميع الطلاب بالمجان مهما اختلفت مستوياتهم الاقتصادية وبصفة خاصة للطلاب منخفضي المستوى الاقتصادي الاجتماعي.

2- تمثل بديلًا جيدًا لتعويض قصور استيعاب الطلاب للمعلومات في المدارس في ظل عجز المعلمين وارتفاع كثافة الفصول.

3- تعتبر بديلًا ممتازًا للكتب الخارجية التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

4- تتيح للطالب فهم الدروس بشكل صحيح وخاصة أنها تضم نخبة من المعلمين ذوي الكفاءة.

5- تتيح للطلاب التعرف على شكل وأنماط الامتحانات والأسئلة. 

6- تحقق نوع من وحدة المعرفة والتحصيل.

7- تسهم في تقليل الدروس الخصوصية والتي تستنزف أموال الطلاب وأولياء الأمور.

8- تنمي روح الانتماء للوطن لدى الطلاب من خلال إحساسهم برعاية الدولة واهتمامها بهم.

ما هي المنصات التعليمية المجانية؟

موقع وزارة التربية والتعليم http://www.moe.gov.eg
بنك المعرفة المصري http://www.ekb.eg
بوابة المناهج lmc http://lms.ekb.eg
التعليم الإلكتروني وبه تحميل المناهج التعليمية والكتب والنماذج الاسترشادية https:///www.moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning
منصة المذاكرة الرقمية study https://ekb.eg
منصة البث المباشر من الوزارة https:///stream.moe.gov.eg
منصة حصص مصر الإلكترونية https://www.hesas.eg
منصة التعليم المصري https://eduhb.moe.gov.eg
منصة مدرستنا على اليوتيوب htttps://www.youtube.com/c/EgyptianEducational

قناة وزارة التربية والتعليم steam على اليوتيوب
http://www.youtube.com/c/moEegyptEdustream

قناة مدرستنا 1 تردد 12303 h بمعدل ترميز 27500

قناة مدرستنا 2 تردد 112206 v بمعدل ترميز 27500

قناة مصر التعليمية تردد 11746 v بمعدل ترميز 27500[ ]

خبير تربوي الخبير التربوي تامر شوقي ,موازنة التعليم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي

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