السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الإعلان الدعائي لحكاية "روحي فيك" ومواعيد العرض والقنوات الناقلة (فيديو)

حكاية روحي فيك
حكاية روحي فيك

تعرض مساء غدا الأحد الحكاية الرابعة لمسلسل “55 مشكلة حب” والتي تحمل اسم "روحي فيك" ويخوض بطولتها الفنانة عائشة بن أحمد.

وكشفت قناة ON الفضائية الناقلة للمسلسل عن الإعلان الدعائي لحكاية “روحي فيك” والذي تضمن العديد من المشاهد الشيقة المليئة بالإثارة والتي تكشف عنها الأحداث والتي تدور في إطار رومانسي يتخللها أحداث مثيرة ومرعبة.

مواعيد عرض حكاية روحي فيك من مسلسل 55 مشكلة حب

تعرض حلقات حكاية “روحي فيك" والتي تتضمن 10 حلقات ومن المقرر عرضها على شاشة قناة ON من الأحد إلى الخميس على مدار أسبوعين كما تعرض عبر منصة WATCH IT الرقمية.

مواعيد العرض على قناة ON العامة

  • البث الأول في تمام الساعة 8 مساء.
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة 2 صباحا.
  • الإعادة الثانية في اليوم التالي الساعة 12 ظهرا.

مواعيد العرض عبر قناة ON DRAMA

  • البث الأول في تمام الساعة 10 مساء.
  • الإعادة الأولى في اليوم التالي الساعة 10 صباحا.
  • الإعادة الثانية في اليوم التالي الساعة 5 مساء.

تردد قناة أون العامة

* القمر الصناعي: نايل سات
* التردد: 11861.
* معدل الترميز: 27500.
* الاستقطاب: رأسي.
* معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة أون دراما
 

*  القمر الصناعى: النايل سات.
* التردد: 11861.
* معدل الترميز: 27500.
* الاستقطاب: أفقي.
* معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
 

رابع حكايات “55 مشكلة حب”.. مؤلف “روحى فيك”: قصة رومانسية مليئة بالرعب والإثارة

أبطال وصناع حكاية روحي فيك

ويشارك في حكاية روحي فيك بجانب الفنانة عائشة بن أحمد عدد من النجوم وجاءت القائمة كالتالي:

  • محمد كيلاني
  • نور محمود
  • سمر مرسي
  • فراس سعيد
  • هلا السعيد
  • محمد عبد العظيم
  • ريم رؤوف.
  • الحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان.
  • إخراج الأردني محمد لطفى

مسلسل 55 مشكلة حب

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذ عن كتاب "55 مشكلة حب"، للدكتور مصطفى محمود، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبدالعاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

يتناول العمل مشاكل الحب بشكل عصري، ويقدم الجزء الأول من المسلسل 3 مشاكل، على أن تدور كل مشكلة في 10 حلقات، ولكل حكاية فريق عمل مختلف في التأليف والإخراج والنجوم المشاركين في البطولة، ويتولى السيناريست عمرو ياسين مهمة الإشراف العام على الكتابة، وإشراف عام على الإخراج عصام نصار.

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