السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السفير جمال بيومي: إسرائيل أنشأت بدعوة من نابليون

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن إسرائيل كما وصفها وزير خارجية أمريكي في عهد الرئيس أيزنهاور، قامت على غير سند من القانون، أو أي إجراء، وزرعت زرعًا لأغراض تتماشى مع الاستراتيجيات الغربية.

وأضاف خلال مداخلة لقناة الأولى المصرية، أن نابليون قال "ادعو الجاليات اليهودية تحتل هذا القسم من العالم، لمنع اتصال المشرق العربي بالمغرب العربي.

ولفت إلى أن إسرائيل عندما انسحبت من سيناء حاولت تترك بعض المستوطنات، وهي ما أسماها صلاح جاهين "المستعبطات الإسرائيلية"، متسائلًا: "بأي منطق أهجر  الفلسطينيين من بلده، وهم أحفاد سيدنا موسى الذي ولد في مصر، والفلسطينيين كلهم من أبناء مصر الذين خرجوا معه، ليحضر بدلهم يهودي من أمريكا أو وروسيا أو أوروبا، لم يكن لا آباؤه ولا أجداده له علاقة بالمنطقة، والحديث عن أن كل يهودي إسرائيلي هو افتراء على الحق".

وحكى موقف بينه وبين مسئول إسرائيلي في دعوة عشاء، قال "نحتفل بهذه المناسبة بذكرى خروج سيدنا موسى من مصر، رديت عليه متشكر وأنت يهودي روسي ومستشارتك يهودية من بولندا تحتفلوا بمناسبة مصرية، فسيدنا موسى مصري مولود في مصر ومن خرجوا معه مصريين، ما علاقتك وعلاقة أجدادك بالواقعة؟".

وختم بيومي، بأن ما يحدث أمر مؤسف، والموقف الأمريكي مؤسف، إلا أن يهود أمريكا، بدأوا يجدون  أن ما يحدث ليس لصالح إسرائيل، فما مستقبل دولة رئيس وزراءها يعرض خريطة أن الجولان تتبعه، فيعادي سوريا، ويعادي الأردن ومصر، ويعادي 7 ملايين فلسطيني، فكيف تقوم دولة على هذا الأساس العدواني.

جمال بيومي وزير خارجية أمريكي القانون الاستراتيجيات الغربية موسى

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