السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

لليوم الثاني على التوالي.. "عشم إبليس" يرفع لافتة "كامل العدد" بالجمهورية

عرض عشم إبليس
عرض عشم إبليس

تواصل فرقة الرقص المسرحي الحديث، لليوم الثاني على التوالي، تقديم العرض الشهير "عشم إبليس" تصميم وإخراج مناضل عنتر، على مسرح الجمهورية، ضمن العروض المميزة لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

مسرح الجمهورية كامل العدد فى عرض عشم إبليس 

ومن المقرر أن يبدأ العرض في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويرفع مسرح الجمهورية  لافتة "كامل العدد" خاصة أن تذاكر العرض نفذت فور طرحها، مما يؤكد المكانة المميزة التي تتمتع بها الأوبرا لدى الجمهور باعتبارها نافذة على الإبداع الجاد في مختلف الثقافات.

أسعار تذاكر عرض عشم ابليس بالأوبرا 

وانقسمت أسعار تذاكر عرض عشم ابليس، إلى 3 فئات الأولى بقيمة 70 جنيها، والثانية بمبلغ 60 جنيها، أما الثالثة والأخيرة بـ 45 جنيها. 

تفاصيل عرض عشم ابليس لفرقة الرقص المسرحي الحديث

تدور فكرة عرض عشم إبليس، حول التاريخ الإنساني وما يضمه من أفكار متداخلة تتصارع بين الخير والشر وشخصيات متنوعة جاءت إلى العالم ورحلت عنه ويحاول الباحث في آثارها للوصول إلى الجانب الإنساني واكتشاف الضعف الخفي بداخله الذي يغلب العاطفة على صوت العقل فى كثير من الأحيان وذلك في مشاهد يحمل كل منها اسما مختلفا.

فرقة الرقص المسرحي الحديث

يشار أن فرقة الرقص المسرحى الحديث تأسست عام 1993 ويديرها حاليا المخرج والمصمم وليد عونى وتعتبر هي الأولى من نوعها في الوطن العربي، أحرزت نجاحا كبيرا من خلال تناولها مواضيع متخصصة في الفنون والحضارة المصرية والعربية وقدمت أكثر من 26 عرضًا فنيًا، شاركت في الكثير من المهرجانات العالمية كما قدمت عروضها فى معظم الدول الأوربية والولايات المتحدة والصين وكوريا والبلاد العربية وحصلت على جائزة أفضل استعراض فى المهرجان القومى للمسرح عن عرض الفيل الأزرق عام 2015.

عرض عشم إبليس عشم إبليس عشم ابليس على مسرح الجمهورية مسرح الجمهورية كامل العدد لليوم الثاني علي التوالي

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