تفاصيل عرض "عشم إبليس" على طريقة الرقص الحديث يومين بمسرح الجمهورية

تستعد فرقة الرقص المسرحي الحديث، لتقديم العرض الشهير "عشم إبليس" تصميم وإخراج مناضل عنتر، على مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وذلك خلال يومين متتاليين الجمعة والسبت 3 و4 نوفمبر المقبل.

الرقص الحديث تجرى بروفات عشم إبليس استعدادًا لعرضه على مسرح الجمهورية

وقد بدأ المخرج مناضل عنتر، فى إجراء التحضيرات والبروفات الخاصة بالعرض برفقة أعضاء فرقة الرقص الحديث لتقديم العرض على أكمل وجه.

تفاصيل عرض عشم إبليس

تدور فكرة عرض عشم إبليس، حول الصراع بين الخير والشر، ويتناول شخصيات متنوعة محاولًا البحث في آثارها؛ للوصول إلى الجانب الإنساني واكتشاف الضعف الخفي داخله، والذي يغلب العاطفة على صوت العقل في كثير من الأحيان.

ويضم العرض سبعة مشاهد، يحمل كل منها اسمًا مختلفًا، وهي: "الجدل"، رؤية المصمم والمخرج، "الكنيسة" مستلهم من رواية "الصراع" لفرانز كافكا، "المرحوم" عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب المصري حسن كمال، "الدكتورة منى مينا"، "برطمة" عن يوميات المايسترو ناير ناجي من موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، "لي لي" عن رواية "بيت من لحم" ليوسف إدريس، و"رقصة أهواك" تصميم عمرو البطريق ورشا الوكيل، وقد تم تقديم العرض عدة مرات على المسارح ونال إعجاب الجمهور والنقاد.

فرقة الرقص المسرحي الحديث

الجدير بالذكر أن فرقة الرقص المسرحي الحديث تأسست عام 1993 وتعد الأولى من نوعها في العالم العربي، حصلت على عدة جوائز منها جائزة أحسن عرض سينوغرافى فى مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، كما مثلت مصر فى مهرجانات دولية عديدة، وقد أعدت برنامجا متميزًا للموسم الجديد 2016/ 2017، حيث تقدم عددًا من العروض التى يضمها ريبرتوارها، والتي حازت على إعجاب الجماهير ونقاد المسرح والرقص، بالإضافة إلى عروض جديدة تُقدَّم لأول مرة.