السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد رضوان يروج لفيلم "بلموندو".. وينتظر عرض الاسكندراني

الفنان محمد رضوان
الفنان محمد رضوان

روج الفنان القدير محمد رضوان، لأحدث أعماله السينمائية "بلموندو" على طريقته الخاصة، تمهيدا لطرحه بدور العرض السينمائية منتصف شهر نوفمبر الجاري.

وكتب محمد رضوان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "فيلم بلوموندو إخراج ياسر سامي 
١٥ نوڤمبر في جميع سينمات الوطن العربي".

الجمهور يهنئ محمد رضوان بفيلم بلوموندو 

وبمجرد كتابة رضوان المنشور، سرعان ما انهالت التعليقات متمنين له دوام النجاح والتوفيق، مؤكدين أنهم فى انتظار طرح الفيلم بالسينمات للاستمتاع به.

تفاصيل وأحداث فيلم  

وتدور أحداث الفيلم  في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلوموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة ومن ثم تتطور الأحداث.

صناع وأبطال فيلم بلوموندو

فيلم بلوموندو بطولة النجم حسن الرداد، ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، والفيلم من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

.. محمد رضوان ينتظر طرح فيلم الإسكندراني 

ومن جهة اخرى، انتهى محمد رضوان، مؤخرا من تصوير دوره فى أحداث فيلم "الإسكندراني" إذ يواصل المخرج خالد يوسف، حاليا عمليات مونتاج ومكساج مشاهد وأحداث الفيلم تمهيدا لطرحه للجمهور بدور العرض السينمائي خلال عام 2024.

فيلم الإسكندراني

فيلم الإسكندراني، من تأليف الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، وهو بطولة النجم احمد العوضي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفي، عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، منتج فني صبري السماك، مونتاج عمرو عاكف، ومن إخراج خالد يوسف.

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