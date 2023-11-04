للاطمئنان على الخدمة الطبية.. محافظ قنا يفاجئ مستشفى التأمين الصحي

فاجأ اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مستشفى التأمين الصحي وعيادة سيدي عبدالرحيم الشاملة التابعين للهيئة العامة للتأمين الصحي فرع جنوب الصعيد، لمتابعة سير العمل وانتظام تأدية الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي المترددين وحسن معاملتهم.

وتفقد محافظ قنا، قسم العلاج الكيماوي لمرضى الأورام بمستشفى التأمين الصحي بقنا، للاطمئنان على مستوى وسرعة تأدية الخدمة الطبية، واستفسر من المرضى عن مستوى رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم وحسن معاملة الأطباء وهيئة التمريض لهم، موجها المسئولين بإعداد نظام إداري لتنظيم وتقليل أوقات انتظار المرضى.

محافظ قنا يوجه بضرورة حسن معاملة المرضى

كما تابع المحافظ، سير العمل بعيادة سيدي عبدالرحيم الشاملة، وتفقد عدد من العيادات الطبية والصيدلية، واطمئن من المرضى عن مستوى الخدمة المقدمة، موجها بضرورة حسن معاملة المرضى من جانب الأطباء وأطقم التمريض وأفراد الأمن بالعيادات، وكذلك توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وحصر جميع المتطلبات والعمل على توفيرها في أسرع وقت، بما يضمن تقديم الخدمات للمنتفعين على الوجه الأمثل وتحقيق رضاهم.

ومن جهته، قال محافظ قنا، إن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة الرعاية الصحية والاهتمام بصحة المواطن المصري، منوهًا أن محافظة قنا ستدخل منظومة التأمين الصحي الشامل ضمن محافظات المرحلة الثانية في القريب العاجل.

في سياق أخر، كان قد كرم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، كلا من حمدى محمد سيد، وعبد العليم عمر عبد العليم، حارسا الآمن بمشروع إنتاج البيض بشهادة تقدير ومكافأة مالية، ليقظتهما أثناء تأدية مناوبة الحراسة حيث قاما بإلقاء القبض على لص فى محاولته لسرقة المحطة فقاما بالتحفظ عليه لتسليمه للسلطات المختصة للتعامل معه قانونيا.