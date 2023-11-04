"إفريقية النواب" تدين استهداف الاحتلال لقافلة الإسعاف المتجهة لمعبر رفح

أدان الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، الاستهداف الوحشي من سلطات الاحتلال الإسرائيلى لقافلة الإسعاف المتجهة لمعبر رفح أثناء خروجها من مستشفى الشفاء بغزة، وكذلك استهداف المناطق السكنية بشارع الرشيد الساحلي شمال غربي قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى في جريمة جديدة تضاف إلى سجلها الإجرامي.

وأكد سليم، في بيان له أصدره اليوم، أن استمرار جيش الاحتلال فى اعتداءاته الوحشية والدموية ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية يرجع إلى صمت المجتمع الدولي، مطالبًا من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته للتحرك العاجل من أجل الوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين وقصف المستشفيات والمنشآت المدنية في تجاوز لكل الخطوط الحمراء.

العقاب الجماعي في قطاع غزة

كما طالب النائب بوضع حد للعقاب الجماعي الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي المحتل تجاه أبناء الشعب الفلسطيني الذي لا يرحم كبيرًا ولا صغيرًا، في تجاهل واضح للقوانين الدولية ومخالفة للمبادئ الإنسانية.

الرؤية المصرية لإنهاء الصراع التاريخي

وأكد الدكتور محمد سليم على ضرورة تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذي استمر لعقود طويلة والتى تتمثل فى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني.

وطالب النائب المجتمع الدولي بصفة عامة والولايات المتحدة الأميركية بصفة خاصة سرعة التدخل لإنهاء معاناة الفلسطينيين داخل قطاع غزة والضفة الغربية، بعد استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في أعمالها الإجرامية والخطيرة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.