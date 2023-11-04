السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب مصر بلدي يدين مجازر وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بقطاع غزة

سيف الإسلام عبد الباري
سيف الإسلام عبد الباري

أدان حزب مصر بلدي، بأشد عبارات الانتهاكات والمجازر المتكررة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة.

إسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد المدنيين

وقال اللواء سيف الإسلام عبد الباري رئيس الحزب وعضو المكتب الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية، إن مثل هذه الجرائم والمجازر التي ترتكب بحق المواطنين والشعب الفلسطيني فهي بمثابة جرائم حرب ضد المدنيين وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان ومن أبشع الجرائم ضد الإنسانية التي تتم على مسمع وبصر المجتمع الدولي خاصة الدول التي تدعي حرصها علي حقوق الإنسان.

وأضاف اللواء سيف الإسلام عبد الباري أن الوضع في قطاع غزة كارثي بكل المقاييس وينذر بكارثة إنسانية عواقبها وخيمة في ظل تمادي قوات الاحتلال استهداف المستشفيات والمدارس والتجمعات السكانية وارتكابها مجازر بحق المواطنين العزل.

مناشدة المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات بتحمل مسؤوليتهم

وناشد اللواء سيف الإسلام عبد الباري، المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات بتحمل مسؤوليتهم تجاه ما يحدث في قطاع غزة، مشددة على ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية لضمان النفاذ الأمن والكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية للتخفيف من وطأة المحنة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكد "عبد الباري: علي موقف القيادة السياسية المصرية بضرورة تكثيف الجهود من أجل الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وفتح كافة القنوات من أجل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة بشكل آمن ومستدام.

وجدد حزب مصر بلدى في بيانه تفويض القيادة السياسية ودعمه الكامل للرئيس السيسي باتخاذه كافة القرارات التي تحفظ الأمن القومي المصري ودعم القضية الفلسطينية ووقف مخطط تهجير الأشقاء من قطاع غزة إلى أرض سيناء المصرية.

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