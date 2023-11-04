السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهم بقتل صديقه فى شبين القناطر للمفتى

ارشيفية
ارشيفية

قررت محكمة جنايات بنها، اليوم السبت، إحالة عامل خردة؛ لاتهامه بقتل صديقه بعد أن استدرجه لمنطقة نائية وسرقته تحت تهديد السلاح، وطعنه بمناطق متفرقة بالجسم، بمركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة اليوم الثاني من ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار  برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح عمر، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي.

أمر الإحالة

كشف أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11339 لسنة 2023 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 859 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "أحمد م ا"، 23 سنة، عامل خردة، مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر، قتل عمدا المجني عليه خليل أحمد خليل أحمد، مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية علي قتله على إثر خلافات سابقة بينه والمجني عليه.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم أعد لهذا الغرض سلاح أبيض (تالي الوصف)، واستدرج المجني عليه إلى إحدى المناطق النائية، وما أن ظفر به حتى تعدى عليه بالضرب باستخدام السلاح الأبيض حوزته، محدثًا ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك قتله وإزهاق روحه.

وأشار أمر الإحالة، إلى أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى قد تقدمتها، إذ أنه وفي ذات الزمان والمكان سرق المتهم، المجني عليه بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أشهر بوجهه سلاح أبيض "تالي الوصف"، مهددًا به إياه لبث الرعب في نفسه لسرقة الأموال المملوكة له، وارتكب جناية القتل على إثر مقاومة المجني عليه له، وتمكن من تلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على الأموال والمنقولات المملوكة للمجني عليه، على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني.

محكمة جنايات بنها إحالة عامل خردة قتل صديقه مفتى الجمهورية الرأي الشرعي في إعدامه المستشار محمود محمد محمود البريري

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