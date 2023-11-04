السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"روح الولاء في حرب أكتوبر" على طاولة مكتبة مصر العامة

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة

في إطار الاحتفالات بالذكري الخمسين، لانتصارات حرب أكتوبر، تنظم مكتبة مصر العامة، بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة، أمسية ثقافية تحت عنوان “روح الولاء في حرب أكتوبر”، ويحاضر فيها اللواء أركان حرب حمدي لبيب مدير الشئون المعنوية السابق.

روح الولاء والانتماء في حرب أكتوبر

حيث تتناول أمسية روح الولاء والانتماء في حرب أكتوبر، والتي تعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين المقبل نوفمبر الجاري، ضرورة تعرف الأجيال الجديدة وخاصة من الأطفال والصبية اليافعين والشباب، بأهمية الإنتصار العظيم الذي حققه الجيش والشعب المصري في حرب أكتوبر لضمان حفاظهم كأجيال قادمة على مكتسبات الحرب والسلام.

 

كما يتناول اللقاء كيف أن حرب أكتوبر، هي حرب شاركت فيها كل فئات المجتمع المصري، الجيش والشعب، وكيف أنها هي الحرب التي  أظهرت روح الولاء والانتماء للوطن والقضية، الكل قدم كل ما يملك من أجل تحقيق النصر.

 

كما تتطرق أمسية روح الانتماء والولاء في حرب أكتوبر، التعرض لمفهوم والولاء والانتماء، وما يتضمنه  المعني من الالتزام بالعهد والوفاء بالعقد، وكيف أن هذه الروح هي التي تجعلنا نخلص للأشخاص والجهات اليي ننتمي إليها، وكيف أن الانتماء هو شعور بالارتباط والاندماج مع مجموعة أو مكان أو فكرة، وهو الذي يجعلنا نحب ونحترم وندافع عن الكيان الذي ننتمي إليه، ألا وهو وطننا بلدنا مصر.

وتعد حرب أكتوبر المجيدة، والتي تحتفل مصر هذا العام بالذكري الخمسين لانتصارها علي العدو الإسرائيلي في العام 1973، حيث حطم أبطال الجيش المصري، أسطورة الجيش الذي لا يقهر التي روجت لها إسرائيل. 

كما أثبت المقاتل المصري خلال حرب أكتوبر، قدرته علي تحدي الصعاب، من خلال ابتكاره للعديد من الحلول والابتكارات لتخطي الصعاب التي واجهته خلال الحرب، سواء في عبور الحائط الترابي والذي يعرف بـ خط بارليف، بما فيه من خطورة بعد أن زودته إسرائيل بالنابالم، وغيرها من البطولات التي سجلها الجيش المصري في حرب أكتوبر المجيدة. 

حرب اكتوبر روح الولاء والانتماء في حرب أكتوبر مكتبة مصر العامة اللواء حمدي لبيب الذكري الخمسين لانتصارات أكتوبر

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