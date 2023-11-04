لطلاب الثانوية العامة.. أبرز المنصات التعليمية المجانية للتربية والتعليم

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة والاعدادية عن تفاصيل المنصات المجانية التي اطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كبديل قوي للدروس الخصوصية.

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات خاصة لموقع الدستور أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد وجه المديريات التعليمية علي مستوي المحافظات بتوعية الطلاب بأهمية هذه المنصات والعمل علي تشغيلها في المدارس وتعليم الطلاب عليها لتكون بديل قوي للدرس الخصوصي.

وفي هذا السياق تنشر الدستور جميع المنصات التعليمية المجانية لطلاب الثانوية العامة بجانب مجموعات الدعم المدرسي التي بدأت مع العام الدراسي الجديد.

ابرز المنصات التعليمية المجانية للتربية والتعليم

حيث تقدم المدارس علي مستوي جمهورية مصر العربية مجموعات الدعم المدرسي باسعار منخفضة لجميع الصفوف الدراسية ويمكن للطالب اختيار المعلم الذي يريده ويكون للمعلم نسبه من هذه المجموعات المدرسية وقد شهدت اقبال كبير الاسابيع الماضية

والمنصات كالتالي:

-موقع وزارة التربية والتعليم http://www.moe.gov.eg

-بنك المعرفة المصري http://www.ekb.eg

-بوابة المناهج lmc http://lms.ekb.eg

التعليم الإلكتروني وبه تحميل المناهج التعليمية والكتب والنماذج الاسترشادية https://www.moe.gov.eg.

-منصة المذاكرة الرقمية study https://ekb.eg

-منصة البث المباشر من الوزارة https://stream.moe.gov.eg.



-منصة حصص مصر الإلكترونية https://www.hesas.eg

-منصة التعليم المصري https://eduhb.moe.gov.eg

-منصة مدرستنا على اليوتيوب https://www.youtube.com/c/EgyptianEducational

-قناة وزارة التربية والتعليم steam على اليوتيوب

http://www.youtube.com/c/moEegyptEdustream

-قناة مدرستنا 1 تردد 12303 h بمعدل ترميز 27500

-قناة مدرستنا 2 تردد 112206 v بمعدل ترميز 27500

-قناة مصر التعليمية تردد 11746 v بمعدل ترميز 27500