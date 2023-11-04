السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق مع حارس عقار وابنته سرقا مبالغ طائلة من شقة بالمقطم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تباشر نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم السبت، التحقيق مع حارس عقار وابنته سرقا مبالغ طائلة من داخل شقة رجل أعمال بالمقطم، وطلب التحريات في الواقعة.

كان تم ضبط حارس عقار ونجلته؛ لقيامهما بسرقة حقيبة مدير شركة للصناعة الورقية من داخل الشقة محل سكنه، "خاصة بالشركة عمله" وبداخلها مبالغ مالية عملات "أجنبية" عن طريق استخدام نسخة من "المفاتيح" تحصلت عليها الثانية منه بأسلوب "المغافلة" حال عملها لدى المجني عليه.

تم بإرشادهما ضبط المبلغ المالي وجزء بالعملة "المحلية" قام المتهمان بتغييرها من المبلغ المستولى عليه باستدعاء المجنى عليه اتهمتهما بالسرقة.

العملة مبالغ طائلة المقطم نيابة المقطم والخليفة الجزئية

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