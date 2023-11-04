السجن 3 سنوات لـ 3 متهمين بترويج مخدر الحشيش بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بترويج مخدر الحشيش في مدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهم.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار والكسب غير المشروع منها.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين الثلاثة عملوا في حيازة وترويج المواد المخدرة في منطقة مدينة نصر، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وهاتفي محمول، ومبلغ مالي، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم.