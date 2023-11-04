تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب فى "دورى نايل" والقنوات الناقلة

تشكيل الأهلى المتوقع أمام المقاولون العرب فى «دورى نايل» والقنوات الناقلة وموعد المباراة، هو ما تبحث عنه جماهير الاهلى فى ظل تطلعها لفوز الأهلي للمنافسة على قمة الدورى وتعويض خروج الفريق من بطولة الدورى الافريقى على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام المقاولون العرب والقنوات الناقلة

يستضيف فريق المقاولون العرب نظيره الاهلى فى تمام السابعة من مساء اليوم على ستاد الجبل الاخضر فى مباراة الجولة السادسة بمسابقة «دورى نايل».

وتعتبر مباراة المقاولون العرب هى الثالثة التى يخوضها الاهلى هذا الموسم، بعد تأجيل مباريات الجونة وبلدية المحلة وسيراميكا كليوباترا لمشاركته فى الدورى الافريقى.

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المباراة على الهواء مباشرًا عبر قناة اون تايم سبورتس أتش دى 1، ويصاحب المباراة استدسو تحليلى يضم كوكبة من نجوم التحليل فى الدورى المصرى.

تشكيل الأهلى في مباراة المقاولون العرب فى «دورى نايل»

يقدم الدستور للقراء تشكيل الأهلى المتوقع أمام المقاولون والذي استقر عليه السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي حيث اجرى عدد من التغييرات بعد قراره بمنح عدد من اللاعبين راحة سلبية وجاء كما يلي:-

تشكيل الأهلى

مصطفى شوبير فى حراسة المرمى

كريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر ابراهيم ومحمد هانى فى الدفاع

أليو ديانج وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا فى وسط الملعب

أحمد عبدالقادر وبيرسى تاو وصلاح محسن فى الهجوم.

قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب بـ«دورى نايل»

ضمت قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب كلًا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير – حمزة علاء – محمد مخلوف

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – كريم الدبيس – محمد هاني – خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: أليو ديانج – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – كريم وليد – محمد مجدي "أفشة" – أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر – بيرسي تاو – محمد الضاوي "كريستو"

خط الهجوم: أنتوني موديست – صلاح محسن

غيابات الاهلى فى مواجهة المقاولون العرب بـ«دورى نايل»

استقر مارسيل كولر على استبعاد عدد من نجوم الفريق فى مواجهة المقاولون العرب وهم محمد الشناوي وأكرم توفيق ومروان عطية وحسين الشحات وعلي معلول ومحمد زعلوك ومعتز محمد، بالاضافة لمحمود كهربا للايقاف

فيما يغيب كل من عمرو السولية ومحمود متولي ورضا سليم للإصابة.

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