السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: تقديم الدعم للأشخاص ذوى الهمم وتذليل العقبات وتلبية مطالبهم

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتلبية طلباتهم وفقًا للقانون والإمكانات المتاحة، خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الملف الهام تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.


وأشار المحافظ إلى متابعته المستمرة لهذا الملف الهام من خلال جولاته الميدانية واجتماعاته ولقاءاته الدورية والفعاليات التي يشهدها، بما يتم تنفيذه من جهود ودعم للأشخاص ذوي الإعاقة.


جاء ذلك خلال لقائه بكل من عبير عبدالغني، مدير وحدة الإعاقة بديوان عام المحافظة، ومنار غالي، مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة، ونفيسة عبدالسلام، مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة.


وتناول اللقاء استعراض ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من جهود وأنشطة وفعاليات بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.


ووجّه المحافظ بتكثيف وتضافر الجهود المبذولة من مسئولي وحدة الإعاقة بالمحافظة لتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والاستماع لشكواهم وبحثها والرد عليها في أسرع وقت ممكن، وهو ما تعمل عليه الوحدة بالتنسيق والتعاون مع الجهاز التنفيذي للمحافظة.

ولفت إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كل الجهات والمؤسسات والهيئات والمديريات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني المعنية في تقديم خدمات أفضل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بكل القطاعات، مشيدًا بالمواهب والإمكانات المختلفة لدى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المجالات المختلفة، والتى يجب تشجعيها وتكريمها والاهتمام بها وتقديم الدعم اللازم لها.
واستعرضت مدير وحدة ذوى الإعاقة أبرز فعاليات وأنشطة الوحدة ومنها المشاركة في ندوات توعية لذوي الإعاقة وأسرهم بعدد من القرى كـ(جرف سرحان بديروط، وأولاد إلياس والدوير بصدفا، ومركز ساحل سليم)، بالتنسيق مع فريق إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة وفرقة تحاليل طبية للمواطنين ضمن مبادرة 100 يوم صحة، فضلًا عن عرض ما سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة، كما تمت مناقشة عدد من الحلول العاجلة لبعض الشكاوى وطلبات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إدارة الشئون القانونية وحدة الإعاقة

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