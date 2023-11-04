"القاهر الإخبارية": قوات الاحتلال تتوغل فى جنوب غزة ليلًا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إن قواته توغلت في جنوب غزة خلال ليل أمس الجمعة.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد أصدرت بيانًا بشأن مجزرة مستشفى الشفاء التي ارتكبها الطيران الإسرائيلي أمس، التي قصف فيها قافلة مركبات إسعاف أمام بوابة المستشفى ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

وأدانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استهداف سلطات الاحتلال الاسرائيلي قافلة مركبات الإسعاف خلال نقلها جرحى العدوان على غزة باتجاه معبر رفح البري.

وأشارت إلى أنه عند حوالي الساعة 16:05 انطلقت المركبات من أمام مستشفى الشفاء بقرار من منسق وزارة الصحة للتحرك باتجاه جنوب القطاع لعدد 5 مركبات إسعاف 4 منها تتبع لوزارة الصحة وواحدة تتبع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.