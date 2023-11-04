السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مجلس القبائل والعائلات المصرية يهدى أغنية "فلسطين عربية" دعمًا لغزة

مجلس القبائل والعائلات
مجلس القبائل والعائلات المصرية

أهدى مجلس القبائل والعائلات المصرية أغنية فلسطين عربية ؛ دعمًا لسكان قطاع غزة أمام المجازر الذي يمارسها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

 

وأعلن مجلس القبائل والعائلات المصرية؛ عن دعمه الكامل للقيادة السياسية في اتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري.

يذكر أن مجلس القبائل والعائلات المصرية شارك في توفير المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الأطفال والأسر في قطاع غزة، تضامنا مع حق الطفل في الحياة وحصوله على المساعدات الأساسية.

مجلس القبائل والعائلات المصرية
وأوضح مجلس القبائل والعائلات المصرية إنه مشاركته بقافلة مساعدات لأطفال غزة اتساقًا مع جهود الدولة لرفع المعاناة عن الأطفال في ظل الأوضاع الكارثية التي يشهدونها. 

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