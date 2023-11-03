السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الكونتينر| المصري أصبح "خبير أجنبي".. قصة مصنع يصدر ماكينات تصنيع الويفر لـ80 دولة

جريدة الدستور

في حلقة اليوم من برنامج "الكونتينر"، قدم الإعلامي أحمد داود، قصة مصنع مرقص، لتصنيع ماكينات خطوط إنتاج الويفر والبسكوت، الذي يصدر الماكينات لأكثر من 80 دولة، وأصبح العامل المصري، هو الخبير الأجنبي الذي يسافر إلى تلك الدول ليشرف على تركيب خطوط الإنتاج.

المهندس ميخائيل مرقص، رئيس مجلس إدارة مصنع مرقص، كشف لبرنامج "الكونتينر"، الصعوبات التي واجهته، عند تصدير أول خط إنتاج يصدر للجزائر، قائلًا: "عند إنهاء الإجراءات الجمركية في الميناء الجاف، الموظف قال لي لازم تنزل المكن، سألته عن السبب، قال إن الماكينات من الخارج، وإني استبدلت البالتة بتاعته وحاطط بتاعته، ورغم إن كلامه يعتبر إهانة، واتهام، إلا أني اعتبرتها شهادة، وقلت له لو مكنتش شايف الفنش زي أوروبا، مكنتش قلت الكلمتين دول".

وأشار مرقص، إلى أنه كان يعمل لدى جوزيف هاس، أكبر شركة تنتج خطوط الويفر في النمسا، وتعلم الصنعة، وبادر بإدخالها إلى مصر، منوهًا أنه لا يصنع المواتير، ولا أجزاء الكهرباء ولا الحساسات، لكنه يشتريها من نفس المصدر لأوروبا، وينتج الماكينات كاملة، موضحًا أن الفرق بينه وبين ماكينات ألمانيا في "النو هاو"، والسعر.

مصنع مرقص لتصنيع خطوط إنتاج الويفر، يعمل به  275 عامل، في مصنعين،  ويتم تصنيع ماكينات خطوط إنتاج الويفر والبسكوت، وتصديرها لأكثر من 80 دولة. 

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