الكونتينر| قصة مصنع مصرى يصدر "الملايات" للقصور الملكية البريطانية

سلط الإعلامي أحمد داود في برنامج الكونتينر، المذاع على قناة "أون" الضوء على مصنع مصري يصدر الملايات لأفخم فنادق أمريكا وللقصور الملكية في بريطانيا.

شريف نبيل المستشار المالي وعضو مجلس الإدارة بمصنع نايل لينين جروب، قال للإعلامي داود، إن أول كونتينر خرج من المصنع كان في 18 مايو 1995 لإنجلترا، وكان ذلك بعد عامين فقط من إنشاء المصنع.

وأشار إلى أن كل بلد من البلاد المهتمة بالجودة، تستورد منهم الملايات والمفروشات، وأن منتجاتهم تصدر لكل دول أوروبا، وللقصور الملكية البريطانية، ولأفخم الفنادق في أمريكا، وكذلك لبعض دول الخليج مثل السعودية والإمارات، ومؤخرًا فتحوا أسواقًا في إفريقيا، مثل كينيا والسنغال وجزر القمر، جنوب إفريقيا.

قصة مصنع مصري يصدر "الملايات" للقصور الملكية البريطانية

حكى المهندس سعيد أحمد، رئيس مجلس إدارة مصنع نايل لينين جروب، للإعلامي أحمد داود في برنامج الكونتينر، على قناة "أون" قصة إنشائه للمصنع، قائلًا إنه كان يقيم في إنجلترا لمدة 22 سنة، وكان يستورد منتجات من مصر ويسوقها في إنجلترا، ورغم أن القطن مصري، إلا أنه لم يجد أبدًا على أي نسيج عبارة "صنع في مصر"، فعاد إلى مصر وأنشأ المصنع سنة 1993.

على مساحة 70 ألف متر مربع، أُنشئت مجموعة مصانع نايل لينين، لتكون المجموعة الوحيدة في العالم التي تصنع ألف فتلة في البوصة المربعة، وتصدر مفروشاتها لأكثر من 50 دولة.

المهندس سيد الوكيل مدير مصنع نايل لينين جروب، اصطحب الإعلامي أحمد داود في جولة لمراحل تحضير النسيج، والمكونة من 5 مراحل، حتى يخرج بدون أي عيوب.

وأوضح الوكيل أن المجموعة الصناعية عبارة عن 6 مصانع نسيج، مصنع تجهيز، مصنعين للتفصيل، ولديهم 24 خط أتوماتيك، 3 مصانع يدوي، مصنع تطريز، ومصنع للألحفة والمخدات، بإجمالي إنتاجية يومية تقدر بـ150 ألف متر.

وأكد أن المصنع حاصل على جميع الشهادات الدولية، لأن عملاءه من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا، وكلهم يشكلون رقابة على المنتج.