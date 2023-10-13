الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الكونتينر| قصة مصنع مصرى يصدر "الملايات" للقصور الملكية البريطانية

منسوجات مصنع نايل
منسوجات مصنع نايل لينين

سلط الإعلامي أحمد داود في برنامج الكونتينر، المذاع على قناة "أون" الضوء على مصنع مصري يصدر الملايات لأفخم فنادق أمريكا وللقصور الملكية في بريطانيا.

شريف نبيل المستشار المالي وعضو مجلس الإدارة بمصنع نايل لينين جروب، قال للإعلامي داود، إن أول كونتينر خرج من المصنع كان في 18 مايو 1995 لإنجلترا، وكان ذلك بعد عامين فقط من إنشاء المصنع.

وأشار إلى أن كل بلد من البلاد المهتمة بالجودة، تستورد منهم الملايات والمفروشات، وأن منتجاتهم تصدر لكل دول أوروبا، وللقصور الملكية البريطانية، ولأفخم الفنادق في أمريكا، وكذلك لبعض دول الخليج مثل السعودية والإمارات، ومؤخرًا فتحوا أسواقًا في إفريقيا، مثل كينيا والسنغال وجزر القمر، جنوب إفريقيا.

قصة مصنع مصري يصدر "الملايات" للقصور الملكية البريطانية

حكى المهندس سعيد أحمد، رئيس مجلس إدارة مصنع نايل لينين جروب، للإعلامي أحمد داود في برنامج الكونتينر، على قناة "أون" قصة إنشائه للمصنع، قائلًا إنه كان يقيم في إنجلترا لمدة 22 سنة، وكان يستورد منتجات من مصر ويسوقها في إنجلترا، ورغم أن القطن مصري، إلا أنه لم يجد أبدًا على أي نسيج عبارة "صنع في مصر"، فعاد إلى مصر وأنشأ المصنع سنة 1993.

على مساحة 70 ألف متر مربع، أُنشئت مجموعة مصانع نايل لينين، لتكون المجموعة الوحيدة في العالم التي تصنع ألف فتلة في البوصة المربعة، وتصدر مفروشاتها لأكثر من 50 دولة.

المهندس سيد الوكيل مدير مصنع نايل لينين جروب، اصطحب الإعلامي أحمد داود في جولة لمراحل تحضير النسيج، والمكونة من 5 مراحل، حتى يخرج بدون أي عيوب.

وأوضح الوكيل أن المجموعة الصناعية عبارة عن 6 مصانع نسيج، مصنع تجهيز، مصنعين للتفصيل، ولديهم 24 خط أتوماتيك، 3 مصانع يدوي، مصنع تطريز، ومصنع للألحفة والمخدات، بإجمالي إنتاجية يومية تقدر بـ150 ألف متر.

وأكد أن المصنع حاصل على جميع الشهادات الدولية، لأن عملاءه من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا، وكلهم يشكلون رقابة على المنتج.

الكونتينر الملايات فنادق أمريكا قصور الملكية في بريطانيا أحمد داود

مواد متعلقة

الكونتينر| قصة المصنع الوحيد بالعالم الذى ينتج ألف فتلة فى البوصة المربعة

القاهرة الإخبارية: مطار العريش يستقبل 26 طن مساعدات إضافية للمحاصرين فى غزة

رئيس الوزراء الفلسطينى يطالب بممر آمن لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة

رئيس وزراء فلسطين: المستشفيات ستتحول لمقابر جماعية بسبب نفاد الوقود

الباز يكشف لماذا رفض أبومازن خطة مرسى لتوطين الفلسطينيين فى سيناء

عاجل.. الباز يفضح تضارب الروايات الإسرائيلية عن دور مصر فى عملية "طوفان الأقصى"

عاجل.. الباز يكشف مفاجأة عن عملية طوفان الأقصى وعلاقتها بحرب أكتوبر

عاجل.. الباز: تحريك أمريكا حاملة طائرات يؤكد أن "طوفان الأقصى" هز عرش الأمن الإسرائيلى

الأكثر قراءة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا

آخر أخبار سعر كيلو السكر اليوم 2023 في الأسواق

"القاهرة الإخبارية" تدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلى على كادرها وتحمله مسئولية سلامة الطاقم

أحمد الطاهرى: انقطاع الاتصال مع طاقم "القاهرة الإخبارية" فى قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

القس. رفعت فكرى

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس السيسى حول الأحداث الخطيرة فى فلسطين

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

لا للتهجير.. أهالى غزة يرفعون راية التحدي في وجه الاحتلال: لن نكرر «نكبة 48» مرة أخرى 

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا