الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الكونتينر| قصة المصنع الوحيد بالعالم الذى ينتج ألف فتلة فى البوصة المربعة

مصانع نايل لينين
مصانع نايل لينين

على مساحة 70 ألف متر مربع، أُنشئت مجموعة مصانع نايل لينين، لتكون المجموعة الوحيدة في العالم التي تصنع ألف فتلة في البوصة المربعة، وتصدر مفروشاتها لأكثر من 50 دولة.

حكى المهندس سعيد أحمد، رئيس مجلس إدارة مصنع نايل لينين جروب، للإعلامي أحمد داود في برنامج الكونتينر، على قناة "أون" قصة إنشائه للمصنع، قائلًا إنه كان يقيم في إنجلترا لمدة 22 سنة، وكان يستورد منتجات من مصر ويسوقها في إنجلترا، ورغم أن القطن مصري، إلا أنه لم يجد أبدًا على أي نسيج عبارة "صنع في مصر"، فعاد إلى مصر وأنشأ المصنع سنة 1993.

وأضاف: "نصنع كل المنتجات، المفارش الخاصة بالفنادق وشركات الطيران والمراكب السياحية، ونحن المصنع الوحيد في العالم الذي يصنع ألف فتلة في البوصة المربعة، ونستخدم من أجل ذلك غزلًا رفيعًا جدًا".

ولفت إلى أنه في عيد ميلاد الملكة إليزابيث المئوي، صنعوا الفرش لقلعة سلاو، وأرسلوها، ووصلهم من الملكية خطاب شكر.

كيف تم تطوير الصناعة؟ 

 قال المهندس سعيد أحمد، رئيس مجلس إدارة مصنع نايل لينين جروب، إن الأوروبيين يريدون جودة عالية، وسعرًا منخفضًا، ولتحقيق ذلك، استعان بمكن حديث، بالإضافة لتوفير عمالة ماهرة، عن طريق عمل بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم سنة 2014 لفتح مدرسة، يدرس الطلاب فيها 3 أيام نظري، و3 أيام تدريبًا عمليًا، فخرج منتج نسيج قوي وأقمشة ضد المياه والشاي. 

الكونتينر الغزل والنسيج أحمد داود الموسم الثاني من الكونتينر نايل لينين جروب

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