الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دانا أبو شمسية: ثلاثة انفجارات تهز تل أبيب دون انطلاق صواريخ اعتراضية

جريدة الدستور

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن هناك رشقة صاروخية كبيرة أطلقتها كتائب القسام نحو تل أبيب وضواحيها، وذلك ردًا على استهداف المدنيين من أهالي قطاع غزة.

أضافت "أبو شمسية"، اليوم الجمعة، خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك ثلاثة انفجارات دون اعتراض من القبة الحديدية بجانب سماع انفجارات ضخمة في تل أبيب الكبرى، مشيرةً إلى أن القناة الثانية عشرة العبرية تقول إنه إضافة إلى هذه الانفجارات التي لم تعترضها القبة الحديدة هناك اعتراض للقبة الحديدة لستة صواريخ أخرى قد أطلقت من قطاع غزة.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن دوي الانفجارات وصل إلى بيت يام جنوب تل أبيب، وبهذا فإن صافرات الإنذار تدوي بكثافة في العديد من المناطق في تل أبيب، وذلك بعد الاستهداف المتواصل، كما تدوي أيضًا صفارات الإنذار في اللد والرملة، مؤكدةً أن مطار اللد المعروف بمطار بن غوريون هو المطار الأساسي والأوحد الموجود في تلك المنطقة.

رشقة صاروخية كتائب القسام تل أبيب قطاع غزة

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