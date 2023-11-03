مدير مستشفى الإندونيسى فى غزة يناشد المجتمع الدولى بحماية المستشفيات والمصابين

في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، طالب عاطف الكحلوت، مدير مستشفى الإندونيسي في غزة، المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المستشفيات والمصابين من التهديدات الصهيونية، مؤكدًا أن المستشفيات محمية بموجب القانون الدولي خلال الحروب.

وقال الكحلوت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، عبر برنامج "كل يوم"، المُذاع على قناة "أون"، إن المستشفى يعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، مشيرًا إلى أن الوقود هو الأولوية القصوى لتشغيل المولدات الكهربائية وإنقاذ حياة الجرحى.

وأشاد الكحلوت بدور مصر في دعم الشعب الفلسطيني، قائلًا: "دماء الشعب المصري اختلطت بدماء الشعب الفلسطيني ودعمه ليس بالجديد"، وأضاف أن الكوادر الطبية في المستشفى تعمل بلا كلل في ظل ظروف صعبة، واستنزفت قواها في مواجهة الإصابات المتزايدة.

وناشد الكحلوت العالم إرسال الوفود الطبية لمساعدة الأطباء في علاج الجرحى، مؤكدًا أنه لم يدخل أي مساعدة طبية إلى قطاع غزة حتى الآن، معربًا عن أمله في أن تنتهي هذه المحنة قريبًا وأن يحقق الشعب الفلسطيني حريته وكرامته.