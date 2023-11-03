خبير استراتيجى: نحن أمام فرصة تاريخية لتوحيد جميع أطراف المقاومة الفلسطينية

علق اللواء سيد الجابري، الخبير الاستراتيجي، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الجمعة، إن الجزائر دفعت مليون شهيد من أجل التحرير، وإن ما حدث في يوم 7 أكتوبر من فصائل المقاومة الفلسطينية، غير مجري التاريخ.

وأضاف أن السياسة الأصلية للاستيطان الصهيوني تقوم على عدة ادعاءات وهي الترحيل أو الإبادة، وهذه عقيدة الصهيونية العالمية، موضحًا أن اسرائيل تسير في مخطط الاستيطان طبقًا للخطة الموضوعة.

وأشار إلى أن وسيلة نجاح نتنياهو الوحيدة أن يستمر هذا الصراع، وتدخل به أطراف أخرى إقليمية، موضحًا أنه بعد ما حدث في 7 أكتوبر نحن أمام فرصة تاريخية لتوحد جميع أطراف المقاومة الفلسطينية ضد مخطط اليهود.