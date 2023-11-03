القاهرة الإخبارية تعرض لقطات لتصاعد أعمدة دخان سوداء كثيفة من محيط مستشفى القدس

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، لقطات لاستهداف محيط مستشفى القدس في قطاع غزة، وتصاعد أعمدة الدخان الكثيف.

وقال الإعلامي عمرو خليل، إن هناك اتجاهًا إسرائيليًا واضحًا لاستهداف المؤسسات الصحية، بدأت بالبوابة الرئيسية لمجمع الشفاء في قلب غزة، ثم المستشفى الإندونيسي، ثم محيط مستشفى القدس في قطاع غزة.

واستهدف جيش الاحتلال سيارات الإسعاف التي كانت تقل عددًا من الجرحى بشارع الرشيد.

وأعلن مدير المستشفى الإندونيسي، عن أن 40% من الشهداء والمصابين في القصف الإسرائيلي الذي استهدف المستشفى منذ قليل من الأطفال.

وقال الدكتور إياد زقوت، مدير الإسعاف والطوارئ في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب المجازر بحق الفلسطينيين بما يخالف وينتهك القوانين الدولية.

وأضاف زقوت، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف سيارات الإسعاف التي تقل الجرحى في قطاع غزة، ويكثف ضرباته على المنظومة الصحية بشكل شامل.