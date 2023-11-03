وزير الخارجية الأمريكي ينهي رحلته إلى إسرائيل

أنهى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، رحلته إلى إسرائيل، حيث التقى بحكومة الحرب في البلاد لحثها على إظهار قدر أكبر من ضبط النفس في حملتها ضد الفلسطينيين.

وقال بلينكن إنه حث القادة الإسرائيليين على السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة وتنفيذ هدنة إنسانية لضمان إطلاق سراح الرهائن.

ولكن في بيان متلفز بعد ذلك بوقت قصير، تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن فكرة وقف مؤقت لإطلاق النار، حيث قال نتنياهو إن إسرائيل مستمرة "بكل قوتها" و"ترفض وقف إطلاق النار المؤقت الذي لا يشمل عودة المحتجزين لدينا".

عشرات الفلسطينيين قتلوا واصيبوا



وافادت وسائل اعلام حلية، في وقت سابق أن عشرات الفلسطينيين قتلوا وأصيبوا يوم الجمعة في استهداف إسرائيلي لقافلة إسعاف تقل مصابين بجروح خطيرة في غزة، بحسب رويترز.

وكان هذا التقرير قد استشهد في الأصل بوزارة الصحة في غزة، ولكن تم تصحيحه بعد ذلك ليستشهد بقناة الأقصى نقلا عن وزارة الصحة.

وسعى زعيم حزب العمال البريطاني، كير ستارمر، إلى تصوير حزب العمال على أنه موحد بشأن موقفه من الصراع بين إسرائيل وحماس، حيث أصر على أن الدعوات لوقف إطلاق النار والتوقف الإنساني "تأتي من نفس المكان".

لا يشعر عدد من كبار أعضاء البرلمان من حزب العمال أن تعليقات ستارمر حول الصراع في الشرق الأوسط هذا الأسبوع قد فعلت ما يكفي "لجمع حزب العمال البرلماني معًا"، بالنظر إلى "مستوى الغضب داخل القاعدة الشعبية لحزب العمال".

وواجه زعيم حزب العمال اتهامات من كبار زملائه بأن تعليقاته السابقة حول الصراع تفتقر إلى "التعاطف" و"الإنسانية".

قال ستارمر، في خطاب ألقاه أمام غرفة التجارة الشمالية الشرقية في مقاطعة دورهام يوم الجمعة، إنه "ليس مندهشًا من أن الناس يحاولون اتباع أي خيار يعتقدون أنه سيخفف من الوضع المروع"، مضيفًا: "لا أفعل ذلك". أعتقد أنه ينبغي أن يؤخذ على أنه قسم كبير.