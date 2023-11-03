تزايدت معدلات البحث خلال الساعات الماضية عن من هو حسن نصر الله وأبرز المعلومات عن حزب الله عبر جوجل، وذلك عقب كلمة حسن نصر الله، بصفته الأمين العام لحزب الله اللبناني، صباح اليوم الجمعة، ويكون بمناسبة الاحتفال التكريمي الذي قد أقامه حزب الله من أجل إحياء ذكرى الشهداء.

من هو حسن نصر الله.. وأبرز المعلومات عن حزب الله

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير من هو حسن نصر الله وأبرز المعلومات عن حزب الله.

من هو حسن نصر الله؟

حسن عبد الكريم نصر الله هو ولد في يوم 31 أغسطس 1960، وهو الأمين العام الثالث والحالي لحزب الله منذ يوم 16 فبراير 1992، وقد تولّى المنصب سيكون خلفًا للسيد عباس الموسوي الذي قد اغتالته إسرائيل في يوم 16 من فبراير 1992.

ولد حسن نصر الله في برج حمود، وسوف تعود أصوله إلى بلدة البازورية حيث أن اضطر والده للنزوح إلى بلد بيروت، وذلك بحثًا عن فرصة للعمل يلقّب عادةً بالسيد، وذلك يكون لإنتمائه إلى عائلة «نصر الله».

وإثر غزو إسرائيل للبنان في عام 1982، وإحتلّت دولة إسرائيل الجنوب وتكون بالتعاون مع جيش لبنان الجنوبي تحت قيادة أنطوان لحد، وقاد الكثير من العمليات العسكرية بضدها بين عامي 1985 و2000، وهو ما دفعها في النهاية إلى الانسحاب الكامل من الجنوب، وبلا أي اتفاقية أو معاهدة مع لبنان، وفي الانتخابات النيابية لعام 1992، دخل حزب الله إلى مجلس النواب لأول مرة، حيث أن نجح في الحصول على نحو 12 مقعدًا في البرلمان.

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أبرز المعلومات عن حزب الله

حزب الله أو المقاومة الإسلامية في مدينة لبنان هو حزب “سياسي إسلامي شيعي مسلح”، ومقره في لبنان وتأسس عام 1982م، وهو جزء في محور المقاومة الذي ستقوده إيران ضد (الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهم) بالشرق الأوسط، ويقوم الحزب علي الأيدولوجية الخمينية وولاية الفقيه.

وهو الجناح العسكري لحزب الله يكون هو مجلس الجهاد، وجناحه السياسي يكون هو حزب كتلة الوفاء للمقاومة بالبرلمان اللبناني، وبعد وفاة عباس الموسوي بعام 1992، قام بترأس الجماعة حسن نصر الله، أمينها العام، ومشروع الحزب هو جعل لبنان هي جزء من إيران.