الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسن نصر الله: أكثر من مليونى إنسان فى غزة يعيشون فى حصار خانق

حسن نصر الله
حسن نصر الله

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن قضية فلسطين وما يحدث من عدوان هناك كان آخر اهتمامات العالم إن كانت موجودة من الأساس على لائحة الاهتمامات، مشيرًا إلى أن أكثر من مليوني إنسان في غزة يعيشون في حصار خانق.

وأضاف نصر الله في كلمته التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "في المقابل كانت سياسة العدو تزداد طغيانًا وظلمًا وقهرًا، لذلك كان لا بد من حدث كبير يهز هذا الكيان الغاصب المستبد ويهز داعميه خصوصًا في واشنطن ولندن، ويفتح كل الملفات الإنسانية أمام العالم ويعيد طرح قضية فلسطين المحتلة وشعبها المظلوم المُحاصر ومقدساتها المهددة كقضية أولى في العالم".

وتابع، من هنا تأتي أهمية عملية طوفان الأقصى التي نفذها مجاهدو كتائب الشهيد عزالدين القسام وشاركهم فيها بقية فصائل المقاومة في قطاع غزة، مضيفًا: "هذه العملية العظيمة المباركة الواسعة كان قرارها فلسطينيًا 100%".

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