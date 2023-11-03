إثر استهدافهم بقنبلة.. مقتل 5 من القوات الخاصة بالشرطة الباكستانية

قال مسئولون إن قنبلة زُرعت في دراجة نارية، كانت متوقفة على جانب طريق استهدفت أفرادا من القوات الخاصة للشرطة الباكستانية، اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة ما يربو على 15 آخرين.

وأوضح شير علي، مسئول الشرطة ببلدة ديرا إسماعيل خان في ولاية خيبر باختونخوا المضطربة شمال غربي البلاد، أن القنبلة انفجرت عندما مرت بها مركبة تقل أفرادا من القوات الخاصة بالبلدة.

وأضاف أن أحد أفراد القوات الخاصة، على الأقل، ضمن القتلى، بينما أصيب عدة رجال شرطة.

تصاعد العنف فى باكستان منذ استعادة حركة طالبان السلطة فى أفغانستان

وتصاعد العنف ضد قوات الأمن والمدنيين في باكستان منذ استعادت حركة طالبان مقاليد السلطة في أفغانستان المجاورة في أغسطس 2021.

وتلقى إسلام آباد باللائمة على مسلحين متطرفين يختبؤون في مناطق على الحدود الأفغانية في التفجيرات الدموية وعمليات إطلاق النار التي تشهدها باكستان. وترفض كابول هذه الاتهامات.