منتخبا إثيوبيا وبوركينا فاسو يختاران المغرب لاستضافة مبارياتها بتصفيات المونديال

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، أن 7 منتخبات إفريقية اختارت لعب مبارياتها بالمغرب، خلال الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وحسبما ذكر الاتحاد المغربي، في بيان رسمي، فإن المنتخبات الـ7 هي إثيوبيا، بوركينا فاسو، غينيا، النيجر، تشاد، الصومال، ساوتومي وبرنسيب.

وستخوض تلك المنتخبات، مبارياتها على الأراضي المغربية، لعدم امتلاك بلادها ملاعب معتمدة لاستضافة المباريات الدولية.

ويتواجد منتخبا بوركينا فاسو وإثيوبيا، رفقة منتخب مصر، في مجموعة واحدة، بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي تضم أيضًا سيراليون وغينيا بيساو وجيبوتي.

واختار المنتخب الإثيوبي، خوض مباراتي الجولة الأولى والثانية أمام كل من سيراليون وبوركينا فاسو على ملعب بن أحمد العبدي، بمدينة الجديدة المغربية.

في حين، اختار المنتخب البوركيني، الملعب الكبير بمراكش، لاستضافة مباراته أمام غينيا بيساو، في الجولة الأولى للتصفيات.

وجاءت المباريات التي ستخوضها المنتخبات السبعة بالمغرب، خلال الجولتين الأولى والثانية للتصفيات، على النحو التالي:

إثيوبيا X سيراليون.. الأربعاء 15 نوفمبر، الثامنة مساءً، ملعب بن أحمد العبدي (الجديدة)

بوركينا فاسو X غينيا بيساو.. الجمعة 17 نوفمبر، الثامنة مساءً، الملعب الكبير بمراكش

غينيا X أوغندا.. الجمعة 17 نوفمبر، الثانية ظهرًا، الملعب البلدي ببركان

النيجر X تنزانيا.. السبت 18 نوفمبر، الخامسة مساءً، الملعب الكبير بمراكش

تشاد X مدغشقر.. الإثنين 20 نوفمبر، الثامنة مساءً، الملعب الشرفي بوجدة.

الصومال X أوغندا.. الثلاثاء 21 نوفمبر، الثانية ظهرًا، الملعب البلدي ببركان

إثيوبيا X بوركينا فاسو.. الثلاثاء 21 نوفمبر، الثامنة مساءً، ملعب بن أحمد العبدي (الجديدة)

النيجر X زامبيا.. الثلاثاء 21 نوفمبر، الثامنة مساءً، الملعب الكبير بمراكش

ساوتومي X ناميبيا.. الثلاثاء 21 نوفمبر، الخامسة مساءً، الملعب الكبير بأغادير