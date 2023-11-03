آخر مستجدات إجلاء الرعايا الأجانب من معبر رفح (فيديو)

رصد عوض الغنّام، مراسل "إكسترا نيوز"، آخر مستجدات دخول المساعدات الإنسانية وإجلاء الرعايا الأجانب من معبر رفح.

وقال الغنّام، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إنه يوجد عدد من السيارات تنتظر عبور الأجانب، وهناك سيارات تحمل علم ألمانيا في انتظار وصول الرعايا الألمان عند عبورهم من المعبر المصري، وهناك سيارات أخرى تحمل لوحات دبلوماسية من سفارات مختلفة من كل أنحاء العالم.

سيارات الإسعاف تنتظر عبور المصابين والجرحى

وأضاف مراسل "إكسترا نيوز"، أن هذه السيارات سوف تنتقل مباشرة إلى مطار العريش، أو الذهاب بريًا عن طريق القاهرة، بجانب سيارات الإسعاف التي تنتظر عبور المصابين والجرحى، وهناك فريق طبي معني بهذه المسألة بشكل كبير.

وتابع: "الأجانب في هذا التوقيت يزداد عددهم عن الأمس وأمس الأول، وذلك يدل على أن هناك انفراجة كبيرة بالنسبة لعبور الأجانب، وهو ما يدل عليه البيان الصادر من الخارجية المصرية".

وأوضح مراسل "إكسترا نيوز"، أنه غدًا نكون وصلنا إلى شهر كامل من مأساة العدوان الإسرائيلي على غزة، واليوم تنطلق قافلة جديدة بها 120 شاحنة من بنك الطعام لإطعام نحو 150 أسرة فلسطينية.