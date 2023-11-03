الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الكرملين ينفى تقارير حول إرسال منظومة دفاع جوى روسية إلى حزب الله

الكرملين
الكرملين

نفى الكرملين، اليوم الجمعة، صحة تقرير أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بشأن إرسال منظومة دفاع جوي روسية إلى "حزب الله" اللبناني.

وكانت الصحيفة الأمريكية قد نقلت عن مسئولين أمريكيين، لم تحدد هوياتهم، أن الولايات المتحدة لديها معلومات تشير إلى أن مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة تعتزم مد "حزب الله" بمنظومة دفاع جوي.

وقالت الصحيفة إن "فاجنر" تعتزم مد "حزب الله" بمنظومة "بانتسير- إس 1"، المعروفة لدى حلف شمال الأطلسي باسم "إس.إيه- 22"، وتستخدم صواريخ مضادة للطائرات وأسلحة دفاع جوي لاعتراض الطائرات، وفقا لوكالة "رويترز".

وأخضع الكرملين المجموعة، التي كانت تمولها الحكومة الروسية، لسيطرته بعد تمرد قصير في يونيو نفذه قائدها السابق يفجيني بريجوجين الذي قتل في حادث تحطم طائرة.

ونقلت الصحيفة عن مسئول أمريكي، لم تذكر اسمه، أن واشنطن لم تؤكد أن المنظومة أرسلت بالفعل. لكنها أضافت أن مسئولين أمريكيين يراقبون المناقشات بين "فاجنر" و"حزب الله".

ويتبادل "حزب الله" إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية عبر الحدود منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل والمقاومة، في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

الكرملين وول ستريت جورنال دفاع جوي حزب الله حزب الله اللبناني فاجنر

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