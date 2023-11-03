الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التشكيل المتوقع للزمالك أمام إف سي زد في دوري نايل

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يخوض الزمالك مواجهة مهمة أمام فريق إف سي زد في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة في الأسبوع السادس لمسابقة دوري نايل ويسعى الزمالك للعودة للانتصارات بعد هزيمته في المباراة الأخيرة أمام انبي وتوقف رصيده عند 8 نقاط وتراجعه للمركز الخامس في جدول الدوري.

 

موعد مباراة الزمالك وزد اليوم

ويأتي موعد مباراة الزمالك وزد اليوم في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية .

ويأتي موعد مباراة الزمالك وزد اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .

ويأتي موعد مباراة الزمالك وزد اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الامارات العربية المتحدة .

 

غياب محمود علاء ومصطفى شلبي

الزمالك يفتقد جهود مصطفى شلبي بسبب الإصابة وقام الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان أوسوريو باستبعاد عدد من اللاعبين أمثال محمود علاء وعمرو السيسي وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي وسيقوم أوسوريو بإجراء بعض التغييرات في التشكيل الأساسي والعودة للعب برأس حربة ثابت .

دورى نايل.. الزمالك يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات على حساب إف سى زد

محمود ناجى حكمًا لمباراة الزمالك وإف سى زد فى دورى نايل

التشكيل المتوقع للزمالك أمام إف سي زد

الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للزمالك سيعود لطريقة 3-3-4 مع عودة مصطفى الزناري لدفاع وقد يدفع بحسام عبد المجيد على حساب محمد عبد الغني أما بديل مصطفى شلبي فسيكون إبراهيم نداى أو سيد عبد الله نيمارومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة إف سي زد بتشكيل مكون من ..

حراسة المرمى .. محمد عواد

خط الدفاع .. مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني 

خط الوسط ..عمر جابر – نبيل عماد دونجا – أحمد أبوالفتوح 

خط الهجوم .. أحمد سيد زيزو- يوسف أوباما – سيد عبدالله نيمار  – سيف الجزيري.

قائمة الزمالك لمباراة إف سي زد 

قائمة فريق الزمالك لمباراة إف سي زد ضمت 20 لاعبا اختارهم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو وهم: محمد عواد ومحمد صبحي وحمزة المثلوثي وعمر جابر ومحمد عبدالغني ومصطفى الزناري وحسام عبدالمجيد ومحمد طارق وأحمد بو الفتوح وحاتم سكر ونبيل عماد "دونجا" ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبدالله "نيمار" وأحمد سيد زيزو وشيكابالا وإبراهيم نداي ويوسف أوباما وناصر منسي وسيف الجزيري وسامسون أكينولا.

دوري نايل قائمة الزمالك لمباراة إف سي زد الكولومبي خوان أوسوريو مصطفي شلبي مصطفى الزناري موعد مباراة الزمالك وزد اليوم

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