الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"التعليم" تعلن ترتيبات المسابقة الثقافية المسيحية للعام الدراسي 2023- 2024

بطريركية الأقباط
بطريركية الأقباط الارثوذكس

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ترتيبات المسابقة الثقافية المسيحية، التي تقام برعاية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتنفذها الوزارة خلال العام الدراسي 2023- 2024 للمرة الخامسة على التوالي.

وفصلت الوزارة الترتيبات على أن يكون البحث للمرحلة الابتدائية لا يقل عن 5 ورقات، بينما يصبح 15 ورقة على الأقل لمرحلتي الإعدادي والثانوي،  و20 ورقة بحد أدنى للمعلمين والموجهين والمعاشات بشرط أن تكتب بخط اليد.

 تشكل لجنة ثلاثية لتصحيح المسابقة وتصعيد خمسة طلاب من كل مرحلة

وتسلم مسابقة الطلاب لمدرس التربية المسيحية بالمدرسة، وسوف تشكل لجنة ثلاثية برئاسة موجه أول الإدارة التعليمية لتصحيح المسابقة وتصعيد خمسة طلاب من كل مرحلة، ويتم تجميع الفائزين في الإدارات لعمل لجنة بالمديرية برئاسة الموجه العام لتصعيد الفائزين على مستوى المحافظة.

أما مسابقة المعلمين والموجهين والمعاشات فتسلم لموجه أول الإدارة، وسيتم تسميع المحفوظات بمعرفة لجنة من خبراء هذا المجال من الخدام بالكنيسة.

وتقام المسابقة الثقافية المسيحية بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأب القس بولس حليم مدير قطاع التدريب بالكنيسة القبطية، وتحت إشراف الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتور محمود فؤاد مستشار التربية الدينية بالوزارة، والأستاذ ميشيل القمص يوحنا مسؤول التربية الدينية بالوزارة.

 وكانت قد نظمت إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام السبت الماضي، المؤتمر السنوي الثالث لأمناء مراحل التربية الكنسية، والذي حمل عنوان "أمناء أكفاء"، في بيت "البتول" للمؤتمرات التابع للإيبارشية على مدار يومين، وبحضور نيافة الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس. 

بجانب صلاة القداس الإلهي تضمن المؤتمر محاضرات ألقاها  الأنبا دانيال والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي، وهي: 
- "الهدوء وسط العاصفة" لنيافة الأنبا دانيال. 
- "الالتزام الروحي لأمين الخدمة" لنيافة الأنبا ميخائيل.
- "أمين كفء تعليميًّا" للأب ثيؤدور ممدوح كاهن كنيسة السيدة العذراء بحي العباسية الشرقية بالقاهرة.

للعام الدرسي ٢٠٢٣ ٢٠٢٤ لمسابقة الثقافية المسيحية وزارة التربية والتعليم المسابقة الثقافية المسيحية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

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