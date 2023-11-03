"زراعة الشيوخ" تناقش سياسية الحكومة لترشيد مياه الرى الأسبوع المقبل

تناقش لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس اللجنة، خلال اجتماعاتها الأسبوع، طلبات مناقشة واقتراح برغبة مقدمة من النواب، تتعلق بقطاع مياه الري.

استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الري

تناقش اللجنة خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، طلب المناقشة المقدم من النائب سالم شتيوي سالمان بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الري، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وبحضور المسئولين عن وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي.

توفير قطع الغيار اللازمة لصيانة الآبار الجوفية بالوادي الجديد

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعاتها يوم الإثنين المقبل، الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب مؤمن معاذ، بشأن توفير قطع الغيار اللازمة لصيانة الآبار الجوفية بالوادي الجديد، وبشأن فصل مصلحة الميكانيكا والكهرباء عن مصلحة الري بالوادي الجديد، وذلك بحضور المسئولين عن وزارات الموارد المائية والري، والتنمية المحلية والمالية.

ومن المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، يوم الأحد المقبل.

يذكر أن أكد المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية إقرار مجلس الوزراء خلال اجتماعه، السعر الاسترشادي لتوريد إردب القمح بالموسم الجديد، ليكون 1600 جنيه، مشيرًا إلى أن ذلك يشجع على التوسع في زراعة القمح وتوريده.

الإعلان عن السعر الاسترشادى للمحاصيل قبل زراعتها

وأوضح الجبلي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن فكرة الإعلان عن السعر الاسترشادى للمحاصيل قبل زراعتها، خطوة جبدة من الحكومة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واستجابة للمطالبات البرلمانية، مضيفًا، ذلك يساعد المزارعين علي اتخاذ قرار زراعة ذلك المحصول من عدمه، بعد حساب تكلفته ومقارنته بالسعر الاسترشادى.