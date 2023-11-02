الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"زراعة الشيوخ": زيادة سعر توريد القمح لـ 1600 جنيه يشجع على التوسع فى زراعته

القمح
القمح

أكد المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية إقرار مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، السعر الاسترشادي لتوريد إردب القمح بالموسم الجديد، ليكون 1600 جنيه، مشيرا إلى أن ذلك يشجع على التوسع في زراعة القمح وتوريده.

وأوضح الجبلي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن فكرة الإعلان عن السعر الاسترشادى للمحاصيل قبل زراعتها، خطوة جبدة من الحكومة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية واستجابة للمطالبات البرلمانية، مضيفا، ذلك يساعد المزارعين علي اتخاذ قرار زراعة ذلك المحصول من عدمه، بعد حساب تكلفته ومقارنته بالسعر الاسترشادى.

وأوضح الجبلي أن ذلك السعر الاسترشادي هو سعر ضمان، بمعنى أنه يضمن عدم نزول السعر عن تلك القيمة حال انخفاض الأسعار العالمية وقت التوريد، بينما يمكن أن يرتفع السعر حال ارتفاع الأسعار العالمية وقت التوربد، وهو الأمر الذى يصب في مصلحة المزارعين.

وتابع الجبلي، أن إقرار زيادة في الموسم الجديد للقمح، يؤكد اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالفلاح المصرى، مشيرا إلي أن الرئيس السيسي يولى اهتمامًا بالغًا بالفلاح، حتى يتمكن من القيام بدوره الوطنى في الزراعة، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة بشكل أساسى.
 وأضاف الجبلى، أن زيادة سعر توريد القمح، يحقق أهدافا استراتيجية للدولة، منها التوسع في زراعة ذلك المحصول الاستراتيجي، وتحقيق هامش ربح مناسب للفلاح، وتأمين غذاء المصريين، وتوفير العملة الصعبة.

ودعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، المزارعين لاستغلال ذلك القرار، في التوسع بزراعة القمح، مشيرا إلى أنه يضمن هامش ربح لهم، مقارنة بمحاصيل أخرى. 

ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على إقرار السعر الاسترشادي لتوريد إردب القمح، ليكون 1600 جنيه مصرى، لهذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجى.

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مجلس الوزراء يوافق على 1600 جنيه سعرًا استرشاديًا لتوريد إردب القمح

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