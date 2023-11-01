الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

25 عضوا فى مجلس الشيوخ الأمريكى يطالبون بإدخال الوقود إلى غزة

مجلس الشيوخ الأمريكى
مجلس الشيوخ الأمريكى

طالب 25 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ الأمريكي بإدخال الوقود إلى قطاع غزة، معربين عن مخاوفهم بشأن أزمة وشيكة في مستشفيات غزة، وتضاؤل إمدادات مياه الشرب النظيفة في القطاع.

وجاء في بيان مشترك لهم، أمس الثلاثاء، «أن المستشفيات في غزة على بعد ساعات من نفاد الوقود الذي يستخدم لتشغيل أجهزة التنفس الاصطناعي وحاضنات الأطفال وغيرها من المعدات المنقذة للحياة، والأمراض تنتشر بسرعة دون القدرة على معالجة وضخ مياه الشرب النظيفة».

وقال الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة إن مخزون الوقود لدى خدمة الإسعاف بات «صفرا»، مؤكدا أن الهيئة باتت تعتمد على تبرعات المواطنين.

وأشار إلى أن حجم المساعدات التي تدخل القطاع ضعيف، ويغطي نحو 3% فقط من احتياجات القطاع الطبي.

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