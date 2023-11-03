الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" تدين اعتداء قوات الاحتلال على طاقمها فى القدس

جريدة الدستور

أدانت قناةُ "القاهرةِ الإخباريةِ"، في بيان، ما تعرض له طاقمها في القدس من اعتداءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية. 

وقالت القناة: "تدين القاهرة الإخبارية ما تعرض له طاقمها في القدس من اعتداءات أثناءَ تأديةِ مهامِهم في نقلِ الصورةِ الحيةِ والمباشرةِ لإطلاعِ الرأيِ العامِ العربيِ والعالميِ على الجرائمِ التي تجري بعدَ غلْقِ جميعِ مداخلِ المدينةِ المقدسةِ وقمْعِ المصلين".  

يأتي ذلك بعد إصابة مراسلة القاهرة الإخبارية في القدس "دانا أبوشمسية" بالاختناق ونقلها إلى المستشفى جراء إطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع لمنع المصلين من دخول المسجد الأقصى حيث كانت مراسلتنا ترصد الأوضاع على الأرض. 

وتابعت: "إذْ تُدينُ القاهرةُ الإخباريةُ ذلك، فإنها تحملُ الاحتلالَ المسئوليةَ الكاملةَ عن سلامةِ طاقَمِ عملِها في الأراضي المحتلة، كما تشددُ على أنَها ستواصلُ العملَ على إيصالِ نبضِ الشارعِ الفلسطيني وقضيتِهِ العادلةِ أمامَ العالمِ أجمعِ وإيصالِ صوتهِ إلى المحافلِ الدوليةِ لفَضْحِ ما يتعرضُ له من جرائمَ وممارساتٍ من قِبلِ الاحتلالِ الإسرائيلي". 

القاهرة الإخبارية مراسلة القاهرة الاخبارية القدس قوات الاحتلال

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