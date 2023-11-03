الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": وقوع شهداء جراء استهداف منزل بالحى الإماراتى فى خان يونس

غزة
غزة

أكدت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، وقوع شهداء جراء استهداف منزل في الحي الإماراتي بخان يونس.

سقوط 10 شهداء إثر استهداف الاحتلال عمال إحدي المقابر بغزة

وأكدت ولاء السلامين مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، سقوط 10 شهداء إثر استهداف الاحتلال عمال إحدى المقابر بغزة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تسلل قوة خاصة إسرائيلية إلى مخيم جنين بالضفة الغربية، علاوة على قصف جيش الاحتلال حي الهدف بالمخيم.

وتابعت: "قوات الاحتلال اقتحمت حي المساكن بالجهة الشرقية من نابلس"، مؤكدة اتساع رقعة الاشتباكات المسلحة في جميع مناطق الضفة الغربية". 

خان يونس غزة شهداء قطاع غزة القاهرة الإخبارية

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