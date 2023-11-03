الجمعة 03 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خارجية فلسطين تدين اعتداءات وجرائم ميليشيات المستوطنين فى الضفة الغربية المحتلة

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، صباح اليوم، بأشد العبارات استمرار حرب الاحتلال المفتوحة والمدمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم ٢٨ على التوالي وتخلف كل لحظة مزيدا من الدمار والشهداء والمصابين والنزوح، وباتت تهدد بشكل جدي بوقف كامل مناحي الحياة الإنسانية في قطاع غزة، بما في ذلك المستشفيات وجميع أنواع الأعمال الإغاثية على اختلاف مستوياتها، في حرب إبادة جماعية غير مسبوقة.

كما أدانت الخارجية الفلسطينية، بشدة اعتداءات وجرائم ميليشيات المستوطنين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية التي أدت منذ فجر اليوم إلى استشهاد ٩ مواطنين فلسطينيين وعدد من الجرحى، بما في ذلك التصعيد الحاصل في عربدات المستوطنين وإرهابهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، كما تدين بشدة قرصنة أموال الشعب الفلسطيني بحجج وذرائع واهية.

txt

مدير عام المستشفيات فى غزة: نحن لا نملك أى خيارات فى حال عدم تأمين الوقود

الخارجية الفلسطينية: الفشل الدولي في وقف الحرب وتطبيق القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي يجر إلى مزيد من الفشل

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن التآكل الحاصل على المستوى الدولي رسميا وشعبيا في حجج وذرائع الاحتلال في استمرار هذه الحرب الكارثية على المستوى الإنساني، والتآكل المتزايد أيضًا في حجة الدفاع عن النفس أمام هذه الفظائع البشعة ضد المدنيين الفلسطينيين يجب أن تتحول جميعها إلى مواقف دولية ضاغطة لوقف الحرب، وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل مستدام، ووقف جميع أشكال النزوح وإعادة المواطنين إلى مناطق سكناهم. 

txt

"أونروا": تضرر 50 من مبانى وأصول الوكالة منذ بدء الحرب فى قطاع غزة

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن الفشل الدولي في وقف الحرب وتطبيق القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي يجر المزيد من الفشل ليس فقط في وقف الحرب، وإنما أيضا بحماية المدنيين وتأمين شربة ماء لهم، بما يعني أن استمرار العجز الدولي في وقف الحرب حتى اللحظة يمكن إسرائيل من اختطاف كامل للمجتمع الدولي وتدمير مرتكزات النظام العالمي القانونية، واستبدالها بشريعة الغاب.

الخارجية الفلسطينية الشعب الفلسطيني قطاع غزة قوات الاحتلال الفشل الدولي

الأكثر قراءة

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

تفاصيل عقوبات لاعبى الأهلى بعد الخروج من بطولة الدورى الإفريقى

عاجل.. استشهاد 10 جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى عمال القبور شمال قطاع غزة

تفاصيل التحقيقات فى مصرع لص قفز من شرفة مسكن بـ6 أكتوبر

فصائل عراقية: مرحلة جديدة لنصرة فلسطين تبدأ الأسبوع المقبل

عاجل.. فرنسا ترسل حاملة طائرات هليكوبتر إلى سواحل غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: الإبعاد الجماعي في العقيدة الصهيونية (3)

محمد رفعت

مصر على كل الجبهات!

عبد الرحيم طايع

حدودنا الجغرافية وحدود الآخرين

محمد عبدالعزيز

بلا مَنّ ولا أذى.. جهد المُقل وأضعف الإيمان

جلال حمام

أمننا القومى خط أحمر.. قادرون على حمايته

د. محمد عفيفي

وعد بلفور

ماجد حبته

استفزاز كوريا الشمالية!

لواء.حمدى البطران

الأمن القومى المصرى وتحديات الجوار

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أحلام الصهاينة.. وثائق بريطانية: إسرائيل وضعت خطة سرية قبل 52 عامًا لترحيل آلاف الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

نتنياهو: نحن فى حرب اقتصادية وسننتصر فيها

التصعيد فى غزة.. شكري يتلقى اتصالًا من نظيريه الروسى والنيوزيلاندية ومسئول أوروبى