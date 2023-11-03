خارجية فلسطين تدين اعتداءات وجرائم ميليشيات المستوطنين فى الضفة الغربية المحتلة

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، صباح اليوم، بأشد العبارات استمرار حرب الاحتلال المفتوحة والمدمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم ٢٨ على التوالي وتخلف كل لحظة مزيدا من الدمار والشهداء والمصابين والنزوح، وباتت تهدد بشكل جدي بوقف كامل مناحي الحياة الإنسانية في قطاع غزة، بما في ذلك المستشفيات وجميع أنواع الأعمال الإغاثية على اختلاف مستوياتها، في حرب إبادة جماعية غير مسبوقة.

كما أدانت الخارجية الفلسطينية، بشدة اعتداءات وجرائم ميليشيات المستوطنين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية التي أدت منذ فجر اليوم إلى استشهاد ٩ مواطنين فلسطينيين وعدد من الجرحى، بما في ذلك التصعيد الحاصل في عربدات المستوطنين وإرهابهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، كما تدين بشدة قرصنة أموال الشعب الفلسطيني بحجج وذرائع واهية.

الخارجية الفلسطينية: الفشل الدولي في وقف الحرب وتطبيق القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي يجر إلى مزيد من الفشل

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن التآكل الحاصل على المستوى الدولي رسميا وشعبيا في حجج وذرائع الاحتلال في استمرار هذه الحرب الكارثية على المستوى الإنساني، والتآكل المتزايد أيضًا في حجة الدفاع عن النفس أمام هذه الفظائع البشعة ضد المدنيين الفلسطينيين يجب أن تتحول جميعها إلى مواقف دولية ضاغطة لوقف الحرب، وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل مستدام، ووقف جميع أشكال النزوح وإعادة المواطنين إلى مناطق سكناهم.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن الفشل الدولي في وقف الحرب وتطبيق القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي يجر المزيد من الفشل ليس فقط في وقف الحرب، وإنما أيضا بحماية المدنيين وتأمين شربة ماء لهم، بما يعني أن استمرار العجز الدولي في وقف الحرب حتى اللحظة يمكن إسرائيل من اختطاف كامل للمجتمع الدولي وتدمير مرتكزات النظام العالمي القانونية، واستبدالها بشريعة الغاب.