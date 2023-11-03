الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو التحالف الوطني: نمثل نبض الشارع المصري وروح الدعم من كل الفئات

عصام عبد الرحمن،
عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي

قال عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إننا نؤمن بدور الإعلام في دعمنا كمجتمع مدني، مؤكدًا أن العمل على دعم الأهالي في غزة ليس فقط تمثيلًا للتحالف الوطني بكل مؤسساته رغم ضخامة الكيانات الموجودة، لكننا نمثل نبض الشارع المصري كله، ونمثل روح الدعم من كل فئات الشعب، معقبًا: "قلوب كل الشعب المصري معانا".

وأضاف عبد الرحمن، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الجمعة، أن الرغبة الملحة لتخفيف المعاناة عن الأهالي في غزة، هي الروح التي تحكمنا، وتعطينا حماسا لمواصلة الليل بالنهار من أجل إيصال الدعم.

التحالف الوطني يدعو للتطوع لدعم الأهالي في غزة

ودعا عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إلى التطوع في التعبئة والتجهيزات للقوافل القادمة، واصطحاب القوافل للمعبر، وهي فرصة جيدة لتأكيد أن التطوع جزء مهم من العمل الأهلي ورافد كبير في الدعم، مشيدًا بكل وسائل الإعلام الجادة التي تنقل الصورة للعالم كله.

وأوضح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أن الصورة أصدق بكل الأحوال من أي كذب أو ادعاءات يمكن أن تقال، وبمجرد بداية الأحداث كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحرك السريع لدعم الأهالي في غزة، وتم انطلاق أول قافلة وقوامها 108 شاحنات، وتحمل أكثر من 1000 طن مواد غذائية، و40 ألف بطانية، وأكثر من 300 ألف علبة دواء، وعدد من الخيام.

التحالف الوطني نبض الشارع المصري نبض الشارع المصري روح الدعم كل الفئات

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