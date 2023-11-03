الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تموين بورسعيد" يشن حملة لمتابعة إجراءات تعديل أسعار الوقود

حملة لمتابعة إجراءات
حملة لمتابعة إجراءات تعديل أسعار الوقود

نسق عوض وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، مع مباحث التموين بشن حملة مكبرة، انطلقت اليوم الجمعة، للمرور على محطات الوقود بالتزامن مع قرار تعديل الأسعار.

وتابعت الحملة أعمالها في متابعة الإجراءات التي تتم بمحطات الوقود بالتزامن مع قرار تعديل الأسعار، وتم التأكد من ضبط كافة الماكينات والتأكيد على عدم تحصيل أي مبالغ إضافية من المواطنين، غير الظاهرة على شاشة الماكينة والتي تُظهر سعر لتر البنزين، والكمية الحاصل عليها المواطن، والتكلفة الكاملة.

ولم ترصد الحملة أي مخالفات داخل محطات الوقود بمحافظة بورسعيد بعد ساعات من تطبيق الأسعار الجديدة للوقود.

حملة لمتابعة إجراءات تعديل أسعار الوقود
حملة لمتابعة إجراءات تعديل أسعار الوقود
حملة لمتابعة إجراءات تعديل أسعار الوقود
حملة لمتابعة إجراءات تعديل أسعار الوقود
حملة لمتابعة إجراءات تعديل أسعار الوقود
حملة لمتابعة إجراءات تعديل أسعار الوقود
حملة لمتابعة إجراءات تعديل أسعار الوقود
حملة لمتابعة إجراءات تعديل أسعار الوقود
حملة لمتابعة إجراءات تعديل أسعار الوقود
حملة لمتابعة إجراءات تعديل أسعار الوقود
حملة لمتابعة إجراءات تعديل أسعار الوقود
حملة لمتابعة إجراءات تعديل أسعار الوقود
حملة لمتابعة إجراءات تعديل أسعار الوقود
حملة لمتابعة إجراءات تعديل أسعار الوقود
حملة لمتابعة إجراءات تعديل أسعار الوقود
حملة لمتابعة إجراءات تعديل أسعار الوقود
حملة لمتابعة إجراءات تعديل أسعار الوقود
حملة لمتابعة إجراءات تعديل أسعار الوقود
حملة لمتابعة إجراءات تعديل أسعار الوقود
حملة لمتابعة إجراءات تعديل أسعار الوقود
أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة بترول بورسعيد وقود محطات

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