منذ بدء الحرب.. "القاهرة الإخبارية": وزير الخارجية الأمريكى يبدأ زيارته الثالثة لإسرائيل

بدأ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، زيارته الثالثة إلى إسرائيل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكان بلينكن قد أكد، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ترفض إعادة توطين الفلسطينيين قسرا خارج قطاع غزة.

ممتنون لما تقوم به مصر بشأن تسهيل آلية خروج مواطنينا والرعايا الأجانب من غزة

وأضاف بلينكن، في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز”: "ممتنون لما تقوم به مصر بشأن تسهيل آلية خروج مواطنينا وغيرهم من الرعايا الأجانب من قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن تركز بشدة على حل الدولتين.

ويجري بلينكن جولة في المنطقة تبدأ بإسرائيل ومن المنتظر أن يزور الأردن يوم السبت، بالإضافة إلى جولة آسيوية تشمل اليابان وكوريا الجنوبية والهند، لمواجهة نفوذ الصين.